Einzigartige Bootsfahrt auf der Zille: So startet das Schloßfest in Neuburg für die Festgäste

Tausende Menschen, ein Geräuschgewirr aus Glöckchen, Trommeln und Rufen, kaum ein Zentimeter Platz. So kennt der Großteil der Besucher die Eröffnung des Neuburger Schloßfests. Denn für sie beginnt das Renaissance-Spektakel am Donaukai mit der Ankunft der Festgäste. Was kaum jemand sieht: Für eine kleine Gruppe heißt der Schloßfest-Start erst einmal Ruhe, plätscherndes Wasser, sanftes Schaukeln in einem Holzboot. Es sind die Festgäste selbst, die mit der Zille über die Donau ankommen. Ihre Perspektive könnte nicht unterschiedlicher sein.

