Vernissage von Roland Fürstenhöfer: Optische Abenteuer im Rathausfletz

Die „Zauberhaften Innenwelten“ des Roland Fürstenhöfers locken bis zum 2. November in die Städtische Galerie im Rathausfletz. Mehr als 100 – meist sehr kleinformatige - kolorierte Radierungen, aber auch größere, farbintensive Gemälde wollen genauestens erforscht werden. Die be- und verzaubernden Arbeiten des aus Fürth stammenden und in Pöttmes lebenden Künstlers erfordern unbedingt einen zweiten, ja oft dritten Blick. Wie durch ein starkes Vergrößerungsglas, ja wie durch ein Mikroskop, lässt der viel gereiste Fürstenhöfer uns auf nahe oder ferne Orte blicken, Freiheit erleben, Natur erfühlen oder einfach leise schmunzeln.

Elke Böcker

86633 Neuburg

Vernissage