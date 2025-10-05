Icon Menü
Einzigartigen Radierungen von Roland Fürstenhöfer im Neuburger Rathausfletz

Neuburg

Vernissage von Roland Fürstenhöfer: Optische Abenteuer im Rathausfletz

Die Ausstellung „Zauberhafte Innenwelten“ von Roland Fürstenhöfer ist aktuell in Neuburg zu sehen. Der Künstler stellt vor allem kleinformatige Radierungen aus.
Von Elke Böcker
    Roland Fürstenhöfer neben seiner Radierung "Frei wie ein bunter Fisch möchte ich sein": Die Ausstellung des Künstlers im Rathausfletz ist noch bis zum 2. November zu sehen.
    Roland Fürstenhöfer neben seiner Radierung "Frei wie ein bunter Fisch möchte ich sein": Die Ausstellung des Künstlers im Rathausfletz ist noch bis zum 2. November zu sehen. Foto: Elke Böcker

    Die „Zauberhaften Innenwelten“ des Roland Fürstenhöfers locken bis zum 2. November in die Städtische Galerie im Rathausfletz. Mehr als 100 – meist sehr kleinformatige - kolorierte Radierungen, aber auch größere, farbintensive Gemälde wollen genauestens erforscht werden. Die be- und verzaubernden Arbeiten des aus Fürth stammenden und in Pöttmes lebenden Künstlers erfordern unbedingt einen zweiten, ja oft dritten Blick. Wie durch ein starkes Vergrößerungsglas, ja wie durch ein Mikroskop, lässt der viel gereiste Fürstenhöfer uns auf nahe oder ferne Orte blicken, Freiheit erleben, Natur erfühlen oder einfach leise schmunzeln.

