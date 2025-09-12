Stadt und Tochter für immer unter der Haut: Dieser Neuburger hat sich ein besonderes Tattoo stechen lassen

Im Hintergrund erhebt sich leicht verdeckt von anderen Gebäuden das Neuburger Schloss. Mittig davor steht ein Mann. Er trägt seine Tochter auf den Schultern. Links neben den beiden sieht man das Geländer der Neuburger Posttreppe. Doch statt des normalen Schildes mit der Erklärung der Treppe hängt eine Plakette mit dem Datum 26.10.2023, dem Geburtstag des kleinen Mädchens. Das ist Daniel Binders neues Tattoo. Es bedeckt seinen ganzen Oberarm und hat für den Neuburger eine ganz persönliche Bedeutung.

Das Tattoo mit Sicht vom Donaukai auf das Neuburger Schloss mit Binder und seiner Tochter im Vordergrund. Foto: Uwe Müller, Ästhetik Art-Tattoo

Die Inspiration zu seinem Tattoo entstand auf einem Spaziergang

Das Tattoo hat sich Daniel Binder für seine Tochter stechen lassen. Die Familie macht gerne Spaziergänge am Donaukai. Zufällig hat Binders Frau ein Foto gemacht, auf dem im Hintergrund die Altstadt und im Vordergrund der Vater mit seiner Tochter auf den Schultern zu sehen sind. „Da dachte ich mir, das wäre doch eine schöne Idee für ein Tattoo.“ Er wollte etwas Individuelles: Seine Tochter ist in Neuburg geboren, deswegen erschien ihm der Hintergrund mit der Silhouette perfekt für das Motiv. Der gebürtige Oberpfälzer wohnt in Neuburg, seitdem er sechs Jahre alt ist, „und ich will auch nicht mehr weg”.

Über neun Stunden und 1400 Euro kostete ihn das Tattoo

Der Neuburger Tätowierer Uwe Müller vom Studio „Ästhetik Art-Tattoo“ hat die Neuburger „Skyline“ und den Vater mit Tochter zu einem Motiv für den Oberarm zusammengefügt. Für das Stechen des Tattoos brauchte es mehrere Sitzungen. Das ganze dauerte ungefähr neun Stunden und kostete Binder 1400 Euro. Das Tattoo ist bis jetzt mit Abstand sein größtes.

Die Reaktionen auf sein Tattoo seien bis jetzt fast durchweg positiv. Ein Bild davon wurde in einer Neuburger Facebook-Gruppe veröffentlicht. Außenstehende verstehen zwar den emotionalen Zusammenhang eher nicht, Freunde und Verwandte wissen dafür genau, welchen Wert das Tattoo für Binder hat. Vorerst plant er keine weiteren auf Neuburg bezogenen Tattoos.