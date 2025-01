Verabschiedung langjähriger Kirchenpfleger in Emskeim und Rohrbach

Im Zusammenhang mit der offiziellen Amtseinführung der neu gewählten Kirchenverwaltungen im Pfarrverband Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld verabschiedete Pfarrer Tobias Scholz in den Pfarrgemeinden Emskeim und Rohrbach auch Mitglieder der bisherigen Kirchenverwaltungen, die nicht mehr zur Wahl angetreten waren. Er bedankte sich herzlich für ihren ehrenamtlichen Dienst in dem für die jeweilige Pfarrkirchenstiftung wichtigen kirchlichen Gremium, und überreichte ihnen neben einer Dankurkunde des Bistums Eichstätt auch ein Geschenk seitens der Pfarrgemeinde. In Emskeim wurde verabschiedet der bisherige Kirchenpfleger, Rudolf Michalka. Er war 24 Jahre Mitglied der Kirchenverwaltung, davon die letzten 12 Jahre Kirchenpfleger. In Rohrbach wurden verabschiedet Ulrich Biebel, Johannes Müller sowie der bisherige Kirchenpfleger, Josef Meßner. Dieser war 18 Jahre Mitglied der Kirchenverwaltung, davon die letzten 9 Jahre Kirchenpfleger. Pfarrer Scholz bedankte sich auch bei den Mitgliedern der Wahlausschüsse herzlich für ihren Dienst im Rahmen der Kirchenverwaltungswahl und überreichte ihnen ein kleines Geschenk. Den Mitgliedern der neu gewählten Kirchenverwaltungen dankte Pfarrer Scholz ebenfalls herzlich für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich in diesem wichtigen Gremium zu engagieren. Er erbat für sie Gottes Segen und wünschte ein gutes Mit- und Füreinander zum Wohl der jeweiligen Pfarrgemeinde.

