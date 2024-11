Donauschwimmen: Anmeldestart und neue Regel für Ballkarten

Am Sonntagabend ist es soweit: Auf der Website der Neuburger Wasserwacht geht das Anmeldeformular für das 54. Neuburger Donauschwimmen online. Wer bei dem traditionsreichen Winterschwimmen dabei sein will, hat bis 15. Januar auf diesem Weg die Gelegenheit, sich einzeln oder in einer Gruppe anzumelden. Etwas schneller sollten alle sein, die zusätzlich zum Sprung in die Donau auch beim beliebten Donauschwimmer-Ball feiern wollen. Denn die Karten könnten diesmal etwas schneller vergriffen sein.

Anika Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauschwimmen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserwacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis