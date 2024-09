Enkeltrickbetrug in Neuburg verhindert: 39-Jähriger muss fünf Jahre in Haft

Sie war schon auf dem Weg zum vereinbarten Übergabeort: Mit 60.000 Euro in der Tasche ist eine Frau aus Neuburg an einem regnerischen Abend im Februar in die Obere Altstadt geeilt. Ein vermeintlicher Staatsanwalt hatte ihr am Telefon mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe: „Sie hat ein Kind überfahren und muss in U-Haft. Bringen Sie Geld, um die Kaution zu bezahlen und sie ist wieder frei!“ Völlig schockiert und unter Tränen habe sie gesammelt, was sie an Banknoten im Haus hatte, Summen aus dem Vermögen der Töchter genommen und zur Übergabe gebracht. Stunden habe sie in Regen und Dunkelheit auf Abholung gewartet, sagt die Frau als Zeugin vor Gericht. Dann habe die zwischenzeitlich von ihrem Ehemann verständigte Tochter angerufen: „Mama, ich hatte keinen Unfall und bin bei der Polizei. Die kommt gleich zu dir. Vorher darfst du das Geld nicht abgeben!“

Enkeltrickbetrug in Neuburg vereitelt: Neuburgerin und Polizei retten 60.000 Euro

Was von Kriminellen als Enkeltrickbetrug geplant war, kam ganz anders: Am Karlsplatz fanden Polizisten in Zivil die aufgewühlte Neuburgerin, die noch immer das Handy am Ohr hatte und von Hintermännern telefonisch manipuliert wurde. Einer der Beamten berichtet als Zeuge vor Gericht: „Mit einem durch die Tochter vereinbarten Codewort wurde ihr klar, dass wir die echte Polizei sind. Also hat sie ihre Geldtasche an uns gegeben. Sie war aber so unter Druck und hörte nicht auf zu telefonieren. Während wir das Geld sichergestellt haben, lief sie auf eigene Faust weiter zum Amtsgericht.“ Dort traf sie den Betrüger und forderte von ihm und den Kriminellen am Telefon offizielle Papiere, die ihre Tochter entlasten. Das nutzte einer der Polizisten, die zuvor das Geld entgegengenommen hatten. Er näherte sich, nahm den Abholer fest und alarmierte zur Verstärkung Kollegen im Streifenwagen.

Seit dem vereitelten Enkeltrickbetrug im Februar sitzt der Mann in der JVA Gablingen in Untersuchungshaft. Nun musste sich der 39-Jährige aus Serbien vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten – wegen versuchten Bandenbetrugs, aber auch wegen zwei vollendeter Fälle von Enkeltrickbetrug, die sich zuvor in Landshut und Kaufbeuren ereignet hatten. Ein Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt erklärt vor Gericht, wie diese Art organisierter Kriminalität funktioniert. Das Vorgehen bei Schockanrufen sei immer gleich: „Anrufbetrüger gehen Adressbücher durch, suchen nach alten Namen oder lange bestehenden Anschlüssen mit kurzen Nummern. Die rufen sie nacheinander an – und beißt ein Opfer an, geben sie sich mit schluchzender Stimme als angeblicher Angehöriger aus oder sofort als jemand von Polizei oder Staatsanwaltschaft.“

Ermittler der Kriminalpolizei erklärt: So funktioniert das System Enkeltrickbetrug

Begleitend zum Schockanruf kümmere sich in Enkeltrickbetrüger-Netzwerken ein Logistiker darum, dass in der Nähe der möglichen Opfer ein Abholer verfügbar sei, erklärt der Ermittler weiter. „Abholer halten sich stets in der Region auf, in der gerade Adressbücher abtelefoniert werden und setzen sich in Bewegung, sobald ein Opfer sich bereit zeigt, hohe Geldsummen zu übergeben.“ Die Opfer würden telefonisch immer weiter unter Druck gesetzt und ihnen würde gesagt, sie dürften auf keinen Fall auflegen. Die Drahtzieher solcher Schockanrufe kämen in der Regel aus dem Ausland, derzeit gebe es besonders starke Bezüge nach Serbien, Kroatien und Tschechien, sagt der Kriminalpolizist.

So war es auch im Fall des 39 Jahre alten Serben. Wie Ermittler herausfanden, hatten er und die Drahtzieher des Betrugs vor der Festnahme in Neuburg zweimal mit ihrer Masche Erfolg. Sie hatten Tage zuvor in Landshut eine Frau um 59.000 Euro gebracht und in Kaufbeuren eine Seniorin um 11.000 Euro. Mobilfunk-Verbindungsdaten und Einreisekontrollen zeigen, dass der Abholer direkt nach der Geldübergabe nach Serbien gereist ist, um die Summe an seine Hintermänner zu geben. Genaue Aufenthaltsorte zu ermitteln sei schwierig, so der Ermittler, denn mithilfe mehrerer Handys und SIM-Karten verschleiern alle Beteiligten solcher Betrügerbanden meist sehr erfolgreich, wo sie sich aufhalten.

Neuburgerin stoppt Enkeltrickbetrug – und hilft damit auch Opfer aus Kaufbeuren

Die Chancen, Betrüger zu fassen, sind laut Kriminalpolizei gering. Betrogene, meist ältere Damen, bleiben nach Schockanrufen und dem psychischen Druck, der auf sie ausgeübt wird, völlig aufgewühlt zurück – ohne Hoffnung, ihr Geld jemals wieder zu sehen. Eine Mischung aus Zufall, Glück und beherztem Eingreifen von Polizei und Familienangehörigen hat in Neuburg zur Festnahme des Täters geführt. Und nicht nur dieser Familie wurden 60.000 Euro gerettet. Die Polizei beschlagnahmte weitere 10.000 Euro aus der Geldsumme, die der Mann in Kaufbeuren erbeutet hatte.

Vor Gericht gibt der 39-Jährige die Taten zu, bestreitet aber, die Hintergründe gekannt zu haben. Er sei im Umland von Belgrad aufgewachsen, seit dem 12. Lebensjahr heroinabhängig gewesen. Zuletzt habe er sich bei seinem Dealer verschuldet: „Ein halbes Kilo Heroin, also etwa 12.000 Euro war ich ihm schuldig. Er schlug mir vor, für ihn 10 Fälle als Abholer abzuarbeiten.“ Das Handeln ihres Mandanten sei unter Berücksichtigung dieser Zwänge zu bewerten, betonen die Verteidiger Martin Angermayr und Walter Rubach in ihren Plädoyers: „Er ist Opfer seiner Drogensucht und durch die finanzielle Abhängigkeit von seinem Dealer auch Opfer der Gelegenheit geworden, die ihm schmackhaft gemacht wurde.“ Sie plädieren auf eine Freiheitsstrafe von maximal vier Jahren.

Der vorsitzende Richter am Landgericht Ingolstadt, Gerhard Reicherl, kann dem nur bedingt folgen. Das Gericht unter seinem Vorsitz verurteilt den Angeklagten zu fünf Jahren Haft und wendet sich zur Urteilsbegründung an ihn: „Es ist klar: Sie sind bei all diesen Taten das schwächste Glied. Aber soweit, dass Sie selbst Opfer sind oder getäuscht worden wären, gehen wir nicht.“ Ohne Abholer funktioniere das System Enkeltrickbetrug schließlich nicht. Der Angeklagte selbst habe Kontakt zu den Opfern gehabt und deren Leid gesehen, betont Reicherl: „Sie kommen deshalb hier nicht aus der Verantwortung.“