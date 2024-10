Studieren probieren bei den THI-Schnuppertagen

Wie fühlt sich ein Studium an der THI wirklich an? Wer das herausfinden möchte, ist beim Schnupperstudium genau richtig. Jedes Jahr im Herbst bietet die THI interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, einen direkten und persönlichen Einblick in das Studium zu gewinnen. In diesem Jahr finden die Schnuppertage vom 28. Oktober bis 3. November an den Standorten Ingolstadt und Neuburg statt.

Erfahrene Studienbotschafter begleiten die Studieninteressierten

Beim Schnupperstudium steht das persönliche Erleben der Hochschule im Mittelpunkt. Einzeln oder in kleinen Gruppen, die nach den jeweiligen Studieninteressen zusammengestellt werden, begleiten erfahrene Studienbotschafterinnen und -botschafter die Teilnehmenden. Gemeinsam besucht man eine oder mehrere Vorlesungen und hat danach die Gelegenheit, sich auszutauschen und Fragen zu stellen. So bekommen alle einen authentischen Eindruck vom Studienalltag an der THI.

Neben den Schnuppervorlesungen gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, um sich über die Studiengänge und das Leben an der THI zu informieren. Ob durch Teilnahme an Infoveranstaltungen oder durch die Studiengang-Steckbriefe – die THI unterstützt die Teilnehmenden dabei, sich optimal auf die Studienwahl vorzubereiten. Wer an einer Schnuppervorlesung teilnehmen möchte, kann sich ganz einfach mit seinen Studieninteressen anmelden. Weitere Informationen und die Anmeldung zu den Schnuppertagen sind unter www.thi.de/go/schnuppertage zu finden. (AZ)