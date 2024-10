Jobfit: Ausbildungsmesse der IHK informiert angehende Azubis

Auch heuer gibt es wieder zahlreiche berufliche Ausbildungsmöglichkeiten in der Region auf der Jobfit zu entdecken. Die Ausbildungsmesse der IHK für München und Oberbayern öffnet ihre Tore am Samstag, 19. Oktober, von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Der Eintritt ist für alle Besucherinnen und Besucher frei. Mehr als 130 heimische Ausbildungsbetriebe stellen in der Saturn-Arena in Ingolstadt über 100 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge vor.

Bei der Jobfit in Ingolstadt können Schülerinnen und Schüler Berufe kennenlernen

„Die Begeisterung für eine duale Berufsausbildung ist in unserer Region weiter groß. So haben sich heuer fast 2000 junge Menschen aus Ingolstadt und den benachbarten Landkreisen für eine Ausbildung im IHK-Bereich entschieden“, erklärt Franz Schabmüller, Sprecher des IHK-Forums Ingolstadt. „Für die Wirtschaft sind das gute Nachrichten. Ein Ort, wo diese Begeisterung für Ausbildung vorgelebt und vor allem auch geweckt wird, ist jedes Jahr aufs Neue die IHKjobfit!: Schülerinnen und Schüler lernen hier die Vielfalt an Berufen und eine Vielzahl an möglichen Ausbildungsbetrieben kennen. Persönlich mit Ausbildern aus den Unternehmen und richtigen Azubis ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen, sich über den Ausbildungsalltag und Arbeitsaufgaben von den Auszubildenden selbst informieren zu lassen – darum geht es auf unserer Ausbildungsmesse“, so Schabmüller weiter.

Geboten wird den Besuchern der Messe auch das sogenannte Job-Navi. Über Touch-Screens lotst die Eingabe des Wunschberufs direkt zu den passenden Unternehmen. Dieses Jahr können die Jugendlichen das Job-Navi auch schon vorab auf der Messe-Website www.ihkjobfit.de aufrufen und sich informieren, bei welchen Ausstellern mit welchem Ausbildungsangebot ein Standbesuch für sie am attraktivsten ist. Am Messestand „Frag den Azubi“ stehen Azubis allen Neugierigen Rede und Antwort zu Fragen rund um die Ausbildung und den Ausbildungsalltag.

Alle Informationen gibt es auch unter www.ihkjobfit.de.