Diese Ausflugsziele erreichen Sie von Neuburg in unter einer Stunde

Ob Familienausflug, Naturerlebnis oder spontane Wochenendplanung - rund um Neuburg an der Donau gibt es überraschend viele Ausflugsziele, die man in weniger als einer Stunde erreicht. Von historischen Burgen über actionreiche Freizeitangebote bis hin zu idyllischen Naturpfaden ist für jeden etwas dabei. Wir stellen einige Highlights der Region vor - ideal für Groß und Klein.

Historische Highlights direkt vor der Haustür

Schloss Neuburg: Das prachtvolle Schloss mit seiner barocken Hofkirche zählt zu den Wahrzeichen der Region. In den Ausstellungsräumen lässt sich Kunstgeschichte hautnah erleben. Der Blick über die Donau vom Schlossgarten lohnt sich zu jeder Jahreszeit. (Ausstellungen sind ab 5 Euro)

Ausflug nach Weißenburg: Das 2017 wiedereröffnete Römermuseum informiert Besuchende über das Leben der Römer und Germanen am Limes, Entfernung: 47 Kilometer, Familienticket: 12 Euro (Kombiticket für Römermuseum, Reichsstadtmuseum, römische Thermen für Familien 19 Euro) Kastell Biriciana: Ebenfalls von der römischen Zeit zeugt dieser Bau, Entfernung: 43 Kilometer, das Gelände ist kostenfrei zugänglich. Römische Thermen: Die Thermen in Weißenburg zählen zu den am besten erhaltenen und bedeutendsten Thermenanlagen in Süddeutschland, Entfernung: 43 Kilometer, Familienkarte: 8 Euro.

Bayrisches Armeemuseum in Ingolstadt: Gesichte hautnah erleben: Im Bayrischen Armeemuseum wird die Militärgeschichte vom Mittelalter bis in 20. Jahrhundert spannend und anschaulich dargestellt. Ausgestellt sind Rüstungen, Uniformen, Waffen und eindrucksvolle Dioramen - perfekt für geschichtsinteressierte Besucher. (Eintritt: Preis je nach Alter und Paket, Entfernung: 25 Kilometer)

Badespaß bei schlechtem Wetter

Aquamarin Gaimersheim: Ein beliebtes Ziel bei Familien: Innen- und Außenbecken, Rutschen und eine große Liegewiese bieten Entspannung und Spaß zugleich (Familienkarte ca. 15 Euro, Entfernung: 30 Kilometer)

Altmühltherme Treuchtlingen: Die moderne Therme bietet nicht nur Wellness, sondern auch Action - mit Kinderbereich und Wasserrutsche. Ein Ziel für Regentage oder den Urlaub zuhause. (Tageskarte Familie: 22,50 Euro, Entfernung: 34 Kilometer)

Donautherme Ingolstadt: In der Donautherme erwarten Besucher Wellenbecken, Wasserrutschen und weitere Attraktionen für Groß und Klein. Das Erlebnisbad bietet ideale Bedingungen für einen Ausflug bei jedem Wetter. (Tageskarte Erwachsene: 26 Euro, Entfernung: 25 Kilometer)

Stein für Stein zur Vergangenheit

Fossiliensuche im Altmühltal: Rund um Wellheim gibt es versteckte Fossiliengruben, in denen man mit etwas Glück Versteinerungen aus der Urzeit findet - ein Abenteuer für kleine Forscher (kostenlos, Entfernung: 35-40 Kilometer)

Hobbysteinbruch Solnhofen: Zwischen Treuchtlingen und Solnhofen gelegen, lönnen Familien im Hobbysteinbruch selbst aktiv werden und nach Fossilien graben. Ein spannender Ausflug, bei dem Groß und Klein auf Spurensuche gehen. (Familienkarte: 13 Euro, Entfernung: 36 Kilometer)

Fossiliensteinbruch Blumenberg: Hier dürfen Kinder ab zwei Jahren und Jugendliche selbst Hand anlegen und mit Hammer und Meißel echte Versteinerungen ausgraben. Werkzeug kann vor Ort ausgeliehen werden. (Eintritt Erwachsene: acht Euro, Werkzeugverleih: acht Euro, Entfernung: 49 Kilometer)

Abenteuer und Erholung

Jura-Museum und Museum für Ur- und Frühgeschichte Eichstätt: Auf dem Willibaldsberg erwartet Besucher ein Museum rund um Dinosaurier, Flugsaurier und die Entwicklung von der Steinzeit bis ins Mittelalter. (Eintritt: fünf Euro, Entfernung: 38 Kilometer)

Icon vergrößern In den Pfingstferien bietet die Region um Nördlingen viele spannende Ziele für einen Tagesausflug, so etwa den Märchenweg in Harburg. Foto: Anja Volkwein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In den Pfingstferien bietet die Region um Nördlingen viele spannende Ziele für einen Tagesausflug, so etwa den Märchenweg in Harburg. Foto: Anja Volkwein

Märchenweg und Burg in Harburg: Die Burg ist einer größten, ältesten und am besten erhaltenen Burganlagen Süddeutschlands. In der Anlage gibt es eine Gaststätte, Entfernung: 6 Kilometer, Erwachsene ab 17 Jahren: 3,50 Euro (plus 5 Euro für eine Führung), Kinder 3 bis 16 Jahre: 2,50 Euro (plus 2,50 Euro für eine Führung). Auf dem etwa drei Kilometer langen Märchenweg durch die Stadt und um die Burg gibt es jedes Jahr neue Geschichten, Fabeln und Sagengestalten zu entdecken, Entfernung: Eintritt frei.

Jura-Zoo Neumarkt: Ein familienfreundlicher Zoo mit vielen heimischen und exotischen Tieren - darunter Lamas, Erdmännchen und Papageien. Der Zoo ist überschaubar, liebevoll gestaltet und ideal für einen entspannten Tagesausflug mit Kindern. (Familienkarte: 12 Euro, Entfernung: 55 Kilometer)

Wald Kletterpark Oberbayern in Jetzendorf: Hoch hinaus geht es im Kletterwald - mit verschiedenen Parcours im unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Kinder ab sechs Jahren können sich hier unter Aufsicht ausprobieren, für Jugendliche und Erwachsene gibt es anspruchsvollere Routen. (Eintritt: Preis ja nach Körpergröße und Alter, Entfernung: ungefähr 45-55 Kilometer)

Bootwandern Naturpark Altmühltal: Ein ganz besonderes Naturerlebnis: Beim Bootwandern auf der Altmühl gleitet man mit dem Kanu gemütlich durch das Tal - vorbei an Felsen, Wiesen und historischen Orten. Boote können in Orten wie Dollnstein oder Eichstätt ausgeliehen werden. (Verleih: ab ungefähr 25 Euro pro Tag, Entfernung: ungefähr 30-40 Kilometer)

Donaumoos bei Karlshuld: Wer Ruhe sucht, wird hier fündig: Ein Lehrpfad mit Schautafeln, Beobachtungsturm und Moorlandschaft bietet Natur pur - ideal für Spaziergänge oder kleine Radtouren mit der Familie. (kostenlos, Entfernung: 20 Kilometer)