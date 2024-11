Daniel Schmölz sichert den Zusatzpunkt: ERC Ingolstadt besiegt Mannheim

Der ERC Ingolstadt hat das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Adler Mannheim mit 3:2 (2:0; 0:1; 0:1; 1:0) nach Penaltyschießen für sich entschieden. Dabei gaben die Panther zunächst eine 2:0-Führung aus der Hand. Daniel Schmölz sicherte schließlich den Zusatzpunkt.

Beem Gastgeber stand diesmal Devin Williams im Tor, Mat Bodie feierte nach seiner Acht-Spiele-Sperre sein Comeback. Vor der Partie wurde noch Daniel Pietta geehrt, der am Freitag bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung in Nürnberg seine 538. Torvorlage in der DEL verzeichnete und damit die meisten Assists in der Geschichte der Liga aufweisen kann. Dass er dieses Fach versteht, bewies Pietta zu Beginn der Partie. Der 37-Jährige bediente den aufgerückten Bodie, der den schnellen Angriff zum 1:0 abschloss (2.). Der ERC agierte mit hohem Tempo, der Tabellenvierte aus Mannheim hatte Schwierigkeiten. Kenny Agostino verpasste in Überzahl den zweiten Treffer (9.). Die Adler kamen im Powerplay zu einem Abschluss von Daniel Fischbuch (13.). Ein weiterer schöner Spielzug brachte die Panther dann mit 2:0 in Führung. Daniel Schmölz legte statt selbst abzuschließen gekonnt ab auf Wojciech Stachowiak, der die Scheibe im Tor unterbrachte (18.). Der Nationalspieler traf damit nach zwölf torlosen Spielen erstmals wieder.

ERC Ingolstadt kassiert den Ausgleich

Das zweite Drittel wurde hitzig geführt, immer wieder gerieten Spieler aneinander. So kam es etwa zu einer Auseinandersetzung zwischen Phlipp Krauß und Leon Gawanke, die der Ingolstädter für sich entschied (37.). Ansonsten kamen beide Mannschaften zu Möglichkeiten. Etwa Wojciech Stachowiak (27.) und Bodie (35.) für die Panther. Die Adler waren in Überzahl gefährlich, Williams war nach Abschlüssen von Matthias Plachta (34.) und Jordan Szwarz gefährlich (34.). Die Zwei-Tore-Führung hatte aber nur bis in die Schlussminute des zweiten Drittels Bestand. Dann fälschte Tom Kühnhackl einen Schuss von Lukas Kälble zum Anschlusstor ab (40.).

Mannheim drängte im Schlussabschnitt auf den Ausgleich und nutzte eine Überzahl zum 2:2 durch Jyrki Jokipakka, der einen von der Bande zurückgeprallten Puck im Tor unterbrachte (48.). Die Gäste hatten im Anschluss mehr Möglichkeiten, die Panther lauerten auf Konter. Letztlich blieb es beim 2:2. In der Verlängerung hatten die Adler mehr vom Spiel, Marc Michaelis boten sich zwei Möglichkeiten (62., 64.). Im Anschluss musste das Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Diese bot Spannung. Mannheim führte durch Luke Esposito, Riley Sheen und Kenny Agostino vergaben auf Ingolstädter Seite. Wayne Simpson stand unter Druck und glich aus. Daniel Schmölz machte mit dem fünften Ingolstädter Penalty schließlich alles klar und sicherte dem ERC den Zusatzpunkt.

ERC Ingolstadt Williams - Preto, Wagner; Hüttl, Bodie; Ellis, Breton - Simpson, Powell, Agostino; Schmölz, Stachowiak, Sheen; P. Krauß, Pietta, Keating; Dunham, Girduckis, J. Krauß - Zuschauer 4127 - Tore 1:0 Bodie (2.), 2:0 Stachowiak (18.), 2:1 Kühnhackl (40.), 2:2 Jokipakka (48.), 3:2 Schmölz (Penalty)