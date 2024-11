ERC Ingolstadt gewinnt mit 4:0 in Berlin und übernimmt die Tabellenführung

Der ERC Ingolstadt hat das Spitzenspiel der Deutschen-Eishockey-Liga bei den Eisbären Berlin mit 4:0 (1:0; 1:0; 2:0) für sich entschieden. Die Panther zeigten eine abgeklärte Leistung, standen hinten sicher und agierten vorne effizient. Damit übernahmen die Panther die Tabellenführung, weil sie ein um ein Tor besseres Torverhältnis haben.

Daniel Pietta, der beim 5:2-Sieg in Straubing das Eis vorzeitig verlassen musste, konnte wieder spielen. Auch Morgan Ellis kehrte in die Mannschaft zurück. Michael Garteig hingegen erhielt eine Pause und trat die Reise nach Berlin nicht an. Für ihn stand Devin Williams zwischen den Pfosten. Der Ingolstädter Torhüter stand direkt im Mittelpunkt, weil die Eisbären druckvoll aus der Kabine und zu Abschlüssen kamen. Nicht eingreifen musste er, als Ex-Panther Ty Ronning knapp über das Gehäuse zielte (3.). Der ERC näherte sich erstmals an, als Ellis gegen seinen Ex-Verein Jake Hildebrand prüfte (6.). Im Anschluss kamen beide Mannschaften einem Treffer nahe, hatten aber Pech im Abschluss. Auf Berliner Seite traf Gabriel Fontaine die Latte (6.), für die Panther schoss Mat Bodie an das Gestänge (7.). Der ERC überstand nach Strafzeiten gegen Wojciech Stachowiak und Pietta im Anschluss knapp vier Minuten mit einem Man weniger auf dem Eis. Williams musste nach Abschlüssen von Marcel Noebels eingreifen (11., 14) und parierte stark, als Liam Kirk vor ihm aufgetaucht war (12.). Die Eisbären hatten mehr Puckbesitz, die Panther gingen in Führung. Austen Keating setzte mit einem genau getimten Querpass Philipp Krauß in Szene, der mit einer Direktabnahme zum 0:1 erfolgreich war (16.). Hildebrand musste noch gegen Stachowiak eingreifen (18.), wäre dann aber machtlos gewesen. Ronning verhinderte im letzten Moment, dass der einschussbereite Myles Powell für die Gäste erhöhte (20.).

ERC Ingolstadt legt in Berlin weitere Tore nach

Der Mittelabschnitt begann mit Möglichkeiten für die Eisbären. Hatte Williams bei einem Schuss von Blaine Byron noch keine Mühe (24.), musste er sein ganzes Können aufbieten, als Leon Pföderl frei vor ihm zum Abschluss kam (25.). Doch der ERC zeigte insgesamt eine reife und fokussierte Leistung, leistete sich kaum Fehler. Als Powell dann vor dem Tor regelwidrig von Kai Wissmann gestoppt wurde, pfiffen die Schiedsrichter einen Penalty für die Panther. Die Entscheidung war hart, die Panther ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen. Powell übernahm die Verantwortung und traf mit der Rückhand zum 0:2 (32.). Der ERC war mit dem Vorsprung im Rücken tonangebend, ließ die Scheibe gekonnt laufen. Alex Breton prüfte zweimal Hildebrand (32., 36.), der Berliner Torhüter musste auch eingreifen, als Leon Hüttl abgezogen hatte (39.).

Die Eisbären wollten zu Beginn des dritten Drittels zurück in die Partie finden, Zach Boychuck wurde von der Ingolstädter Defensive gestoppt (42.). Wenn doch einmal eine Scheibe Richtung Tor kam, war Williams zur Stelle, etwa bei einem Schuss von Byron (47.). Effizienter blieb der ERC. Nach einem Konter bediente Charles Bertrand Breton, der das 0:3 erzielte (48.). Die Panther ließen weiterhin in der Defensive kaum etwas anbrennen und schlugen erneut zu. Powell erhöhte mit seinem zweiten Tor des Abends auf 4:0 (60.). Durch diesen Treffer überholten die Panther Berlin. Beide Mannschaften sind punktgleich, das Torverhältnis spricht für den ERC.

„Es war eine sehr gute Leistung von uns“, sagte Devin Williams, der ohne Gegentor blieb. „Die Jungs haben es vor mir sehr gut gemacht, es war eine starke Teamleistung.“

ERC Ingolstadt empfängt am Sonntag die Düsseldorfer EG

Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für den neuen Tabellenführer mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Düsseldorfer EG weiter.

ERC Ingolstadt Williams - Breton, Ellis; Bodie, Hüttl; Preto, Wagner; Hübner - Agostino, Powell, Simpson; J. Krauß, Bertrand, Dunham; Keating, Pietta, P. Krauß; Sheen, Stachowiak, Schmölz - Zuschauer 14.200 - Tore 0:1 P. Krauß (16.), 0:2 Powell (32./Penalty), 0:3 Breton (48.), 0:4 Powell (60.).