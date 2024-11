Souveräner ERC Ingolstadt gewinnt in Köln mit 5:2

Nach einer souveränen Vorstellung hat der ERC Ingolstadt in Köln einen 5:2 (1:0; 2:0; 2:2)-Sieg gefeiert. Damit gewannen die Panther zum vierten Mal in Folge bei den Haien.

Die Panther mussten auf den angeschlagenen Morgan Ellis verzichten, zwischen den Pfosten stand diesmal Michael Garteig. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. Wojciech Stachowiak passte nach einer starken Einzelaktion nach innen und traf Robin van Calster, von dem der Puck ins eigene Tor prallte (3.). Die Ingolstädter hätten direkt nachlegen können, doch Haie-Goalie Julius Hudacek verhinderte nach einem Konter über Daniel Pietta und Philipp Krauß einen Treffer (5.). Im ersten Überzahlspiel des ERC lag erneut ein Tor in der Luft, als Austen Keating die Latte traf (8.). Auch Myles Powell (9.) und Kenny Agostino (12.) hatten Möglichkeiten. Kölns erste gefährliche Aktion hätte direkt den Ausgleich bedeuten können. Garteig war bereits geschlagen, Alex Breton stand jedoch richtig und blockte auf der eigenen Torlinie den Schuss von Gregor MacLeod (13.). Die Panther hatten im ersten Abschnitt mehr Puckbesitz, führten verdient.

ERC Ingolstadt legt zwei Treffer nach

Im Mittelabschnitt blieben sie die spritzigere und bessere Mannschaft und legten erneut einen starken Start hin. 61 Sekunden waren gespielt, als Riley Sheen mit einem platzierten Schuss zum 0:2 in den Winkel traf (22.). Myles Powell (28.) und Philipp Krauß (29.) hatten ebenfalls Gelegenheiten. Hudacek parierte dann mit der Schulter nach einem Schuss von Stachowiak (32.). Der ERC war das bessere Team und legte den dritten Treffer nach. Philipp Krauß setzte die Kölner hinter deren Tor unter Druck, Keating bediente Daniel Pietta, der zum 0:3 abschloss (34.). Der 37-Jährige, der seit voriger Woche die meisten Assists in der DEL-Geschichte vorweisen kann, erzielte damit sein 250. DEL-Tor. Die Kölner knüpften in der Offensive an ihre jüngsten Leistungen an. In den vorangegangenen sieben Partien hatten die Haie nie mehr als zwei Tore erzielt, dabei aber immerhin zwölf Punkte eingefahren. Diesmal kam erneut nach vorne wenig, Garteig musste nur selten eingreifen. Zumindest etwas Gefahr kam auf, als der Ex-Ingolstädter Frederic Strom kurz vor der zweiten Pause vor dem Tor auftauchte, doch der ERC-Goalie sicher abwehrte. Weil die Kölner auch hinten nicht sicher standen, war die Führung der Panther auch in der Höhe verdient.

Kölner Haie geben sich nicht geschlagen

Die Haie kamen mit Schwung aus der zweiten Pause. Der ERC stand weiter sicher und hätte nachlegen können. Agostino tauchte allein vor Hudacek auf, konnte den Torhüter aber nicht überwinden. Auf der Gegenseite hatte Garteig keine Probleme nach einem Schuss von Maximilian Kammerer (47.). Nach einem Gewühl vor dem Ingolstädter Tor lag die Scheibe dann doch hinter der Linie. Das Tor von Tim Wohlgemuth wurde nach längerem Videobeweis gegeben (48.). Die Hoffnung der Kölner auf eine Aufholjagd machte der ERC eineinhalb Minuten später zunichte. Nach einem Konter spielte Sheen einen Querpass auf Daniel Schmölz, der zum 1:4 erfolgreich war (50.). Entschieden war die Partie damit noch nicht. Als Powell auf der Strafbank saß, verkürzte Kammerer in Überzahl mit einem Schlagschuss auf 2:4 (54.). Köln zog bereits fünf Minuten vor Schluss den Torhüter und riskierte alles. Den nächsten Treffer markierten aber die Panther, als Charles Bertrand zum 2:5 ins leere Tor traf (57.). Hudacek blieb draußen, weitere Tore fielen nicht mehr.

Durch den Sieg verbesserte sich der ERC Ingolstadt auf den zweiten Tabellenplatz. Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für die Panther mit dem Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg weiter.

ERC Ingolstadt Garteig - Preto, Wagner; Bodie, Hüttl; Breton, Hübner - Agostino, Powell, Simpson; Dunham, Henriquez, Bertrand; Keating, Pietta, P. Krauß; Sheen, Stachowiak, Schmölz; J. Krauß - Zuschauer 16.761 - Tore 0:1 Stachowiak (3.), 0:2 Sheen (22.), 0:3 Pietta (34.), 1:3 Wohlgemuth (48.), 1:4 Schmölz (50.), 2:4 Kammerer (54./PP), 2:5 Bertrand (57./EN).