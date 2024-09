Vorlagenkönig Abbott Girduckis will sich beim ERC Ingolstadt durchsetzen

Auf sein erstes Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga musste Abbott Girduckis dann doch einige Tage länger warten, als ihm lieb war. Zum Auftakt in Augsburg verzichtete Trainer Mark French auf den Neuzugang. Im Heimspiel gegen Straubing durfte der 29-Jährige schließlich spielen, überzeugte mit zwei starken Vorlagen und hatte einen wichtigen Anteil am 5:2-Sieg des ERC Ingolstadt.

Benjamin Sigmund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ERC Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DEL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis