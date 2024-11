Benefizkonzert von Open Heart: „Ich liebe diesen Chor“

Es kommt von ganzem Herzen, als Zeichen der Liebe. Der Nächstenliebe. Monatelang haben die 16 Sängerinnen und Sänger des Singkreises „Open Heart“ aus Ludwigsmoos und Umgebung geprobt, bis zu ihrem großen Tag am vergangenen Samstag. Nach einer vierjährigen, auch coronabedingten Pause darf der Chor unter der Leitung von Eva Biolek endlich wieder zeigen, was in ihm steckt. Und die schmucke, kleine evangelische Kirche in Ludwigsmoos platzt aus allen Nähten.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ludwigsmoos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Benefizkonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis