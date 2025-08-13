Wiesenbrüterschutz im Donaumoos: Erfolgreiche Maßnahmen trotz weniger Fördermittel

Trotz des Wegfalls wichtiger Fördermittel konnten im Rahmen des Wiesenbrüterprojekts im Donaumoos auch in der Brutsaison 2025 bedeutende Schutzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. Wie aus einer Mitteilung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) hervorgeht, zeigt sich dank des außergewöhnlichen Engagements von Ehrenamtlichen und der guten Zusammenarbeit mit den Landwirten zeigt sich ein hoffnungsvoller Trend im Schutz der bedrohten Arten.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung beim Kiebitzschutz: Mit 66 gefundenen und geschützten Nestern wurde ein neuer Höchststand erreicht, heißt es weiter. Im Jahr 2024 konnten 53 Nester und im Jahr 2023 lediglich 28 Nester dokumentiert werden – ein kontinuierlicher Anstieg, da auch das Team der fleißigen Ehrenamtlichen stetig wächst. Die gefundenen Nester werden den Flächenbewirtschaftern gemeldet und können in der Folge bei der Bewirtschaftung umfahren werden. Zum ersten Mal kam 2025 auch ein Kiebitzschutzzaun auf einem Acker zum Einsatz, auf dem fünf Kiebitzpaare brüteten. Die geschützte Fläche wurde auch von umliegenden Familien gut angenommen, so konnten bis zu 20 Kiebitzküken verschiedenen Alters gleichzeitig dort beobachtet werden - ein großer Erfolg. „Ein besonderer Dank gilt dem kooperativen Landwirt, der diese Maßnahme aktiv unterstützt hat“, heißt es in der Mitteilung.

Wiesenbrüterprojekt im Donaumoos: Erfolge beim Schutz von Kiebitz und Großem Brachvogel

Beim Großen Brachvogel, der zweiten Leitart des Projekts, zeigt sich auch ein Hoffnungsschimmer: Nach nur 13 Nestfunden und drei flüggen Küken im Jahr 2024 konnten in diesem Jahr – auch mithilfe einer Wärmebilddrohne - 20 Brachvogelnester gefunden werden. Insgesamt wurden fünf Küken dank intensiver Schutzbemühungen flügge – ein kleiner, aber wichtiger Fortschritt für den Erhalt dieser in Bayern vorm Aussterben bedrohten Art. Bei aller Freude: Entwarnung kann es noch nicht geben. Um den Bestand im Donaumoos langfristig zu sichern, braucht es etwa doppelt so viele flügge Küken pro Jahr.

Auf den Grünlandflächen konnte durch die flexible Mahdplanung in enger Abstimmung mit den LandwirtInnen wertvoller Lebensraum erhalten werden. So können nicht nur Brachvogelküken geschützt werden, sondern auch andere Wiesenbrüter wie der Wachtelkönig oder Wiesenpieper profitieren von diesen Maßnahmen. Ein Meilenstein war der erstmalige Einsatz einer Wasserpumpe in Waidhofen, mit der gezielt feuchte Nahrungshabitate für Wiesenbrüter geschaffen wurden – ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Habitatqualität.

„Diese Erfolge zeigen, was möglich ist, wenn Ehrenamt, Landwirtschaft und Naturschutz Hand in Hand arbeiten“, sagt Marie Heuberger vom Wiesenbrüterprojekt. „Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten wir gemeinsam viel erreichen.“ (AZ)