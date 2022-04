Ergertshausen

vor 17 Min.

SB-Hofladen Teil 12: Familie Seemeier aus Ergertshausen

Plus In dem Rohrenfelser Ortsteil verkaufen die Seemeiers Eier im Selbstbedienungsladen. Nebenan gackert das Geflügel in seinem riesigen Freilauf.

Von Laura Gastl

Wer bei den Seemeiers in Ergertshausen seine Eier einkauft, der hat direkt vor Augen, wo diese herkommen: Auf einem riesigen Areal picken und scharren die Hühner die grüne Wiese zu einer stellenweise braunen Fläche, genießen dabei die Sonne und die frische Luft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen