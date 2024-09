Vokalensemble Crescendo aus Eichstätt konzertiert im Baringer Münster

Crescendo, das ist für jeden Musiker ein Begriff. Er steht für die Vortragsbezeichnung „lauter werdend“. Das Vokalensemble aus Eichstätt, das sich diesem Namen verschrieben hat, will sehr differenziert mit ihm umgehen – und im Konzert zum Erntedankfest am Sonntag, 6. Oktober um 15 Uhr äußerst zielgerichtet umsetzen.

Crescendo Vokalensemble aus Eichstätt: Geistliches Erntedank-Konzert im Oktober

Unter dem Namen „Der Kleine Chor Selm“ wurde das Vokalensemble Crescendo im März 1995 gegründet. Die Erarbeitung und Interpretation vornehmlich geistlicher Chorliteratur aller Stilepochen ist Zielsetzung des Ensembles. Um in diesem Chor mitzuwirken ist eine vokale oder instrumentale Vorbildung der Sängerinnen und Sänger Voraussetzung.

Mit umfangreichem geistlichem und weltlichem Repertoire, das hauptsächlich aus der A-cappella-Literatur entstammt, hat sich das Vokalensemble mit außergewöhnlichen Konzerten einen Namen gemacht. Darüber hinaus unternahm der Chor Konzertreisen durch ganz Deutschland, sowie nach Sardinien, England und Ungarn.

Seit Juli 2003 ist „Crescendo“ als gemeinnützig anerkannter Verein zur Förderung der Kunst und Kultur anerkannt. Unter Leitung von Volker Hagemann lautet der Titel des Konzertes „MISSA“. Zentrales Werk ist die „Missa Rigensis“ von Ugis Praulis. Der lettische Komponist komponierte 2002 für den Rigaer Domjungenchor dieses Werk und erklärte, dass sein Wunsch, das Stück zu komponieren, darin bestand, „die Aufmerksamkeit der Sänger allein aufrechtzuerhalten.“

Konzert von Crescendo in Baring: Das ist das Programm zum Erntedankfest

Auszüge aus der „Missa Papae Marcelli“ von Palestrina stehen auch auf dem Programm. Dabei handelt es sich um die bekannteste Messe von Palestrina. Sie trägt ihren Namen nach Papst Marcellus II., der im April 1555 für drei Wochen als Papst amtierte. Die Messe wurde traditionellerweise anlässlich der Papstkrönung gesungen, bis Johannes Paul I. und seine Nachfolger auf diese Zeremonie verzichteten.

Schließlich wird das Vokalensemble auch Teile aus der „Missa St. Crucis“ von Joseph Rheinberger singen. Die Missa St. Crucis (op. 151) in G-Dur ist eine Messvertonung für vierstimmigen gemischten Chor. Rheinberger komponierte sie im September 1882 während eines Urlaubs in Wildbad Kreuth. Der Name St. Crucis rührt wahrscheinlich daher, dass er die Messe in der Karwoche 1883 in der Allerheiligen-Hofkirche in München erstmals zur Aufführung brachte.

Das Konzert des Vokalensembles Crescendo findet am Sonntag, den 6. Oktober um 15 Uhr im Münster von Baring statt. Der Eintritt kostet 12 €, ermäßigt 8 €. Karten gibt es nur an der Tageskasse.