Oldtimer-Traktoren treffen sich im Bauernhofmuseum

Am 27. und 28. Juli findet zum ersten Mal ein zweitägiges Festwochenende im Jura-Bauernhof-Museum in Hofstetten mit einem großen Oldtimertraktoren-Treffen am Sonntag statt. Passend zur Jahreszeit steht das Wochenende unter dem übergreifenden Thema der historischen Ackerbewirtschaftung und präsentiert eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Feldbearbeitung.

Im Bauernhofmuseum in Hofstetten gibt es eine Ausstellung zu Funkktraktoren

Am Sonntag geht es hinaus auf die Felder, denn ein Höhepunkt ist das große Oldtimertraktoren-Treffen in Anlehnung an die diesjährige Sonderausstellung des Museums „Funktraktoren aus Irgertsheim – Bulldogs vom Dorf für‘s Dorf“. An diesem Tag gibt es auch viele Live-Vorführungen landwirtschaftlicher Maschinen. Wer selbst mit einem Oldtimer-Traktor zum Fest kommen möchte, sollte sich aus organisatorischen Gründen unter info@jura-bauernhof-museum.de anmelden. (AZ)