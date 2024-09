Stadt Ingolstadt zeigt ihre historischen Fahrzeuge

Am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, wird die Historische Fahrzeugsammlung der Stadt Ingolstadt für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Es werden zwei Führungen für je 20 Personen angeboten, und zwar um 13.30 und um 16 Uhr.

Die Sammlung der Stadt Ingolstadt besteht zu einem großen Teil aus Feuerwehrfahrzeugen

Die Fahrzeugsammlung besteht zu einem großen Teil aus historischen Feuerwehrfahrzeugen, Löschwägen und Kutschen, die über 200 Jahre Ingolstädter Feuerlöschwesen dokumentieren. Im deutschsprachigen Raum einmalig steht dort ein kompletter historischer Feuerlöschzug, der so tatsächlich in Ingolstadt im Einsatz war, wie Schwarzweiß-Aufnahmen beweisen.

Kostenlose Tickets sind im Onlineshop des Stadtmuseums erhältlich. Treffpunkt ist am Eingangstor zum Wertstoffhof Süd, 15 Minuten vor Führungsbeginn. Direkt an der Fahrzeugsammlung gibt es keine Parkmöglichkeiten. Es wird empfohlen, mit dem ÖPNV anzureisen oder die Parkplätze in der Nähe zu nutzen. Die Führung wird erst für Kinder ab 14 Jahren empfohlen. (AZ)