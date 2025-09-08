Fliegerfest: Himmelsspektakel über Burgheim

Wind Südost, Startbahn eins - vier, bis hier hör ich die Motoren - so hätte der Liedermacher Reinhard Mey wahrscheinlich gesungen, wäre er am Sonntag beim traditionellen Burgheimer Fliegerfest gewesen.

Icon Galerie 35 Bilder Beim Fliegerfest in Burgheim konnten die Besucherinnen und Besucher ein buntes Spektakel am Himmel bestaunen. Am Boden gab es dann viele Infos rund um die Fliegerei.

Welche Motoren zu hören waren, das wusste und erklärte Rainer Haßfurter. Er gehört der Luftsportgruppe Burgheim seit 46 Jahren an, hat 3500 Fallschirmsprünge und unzählige Flugstunden hinter sich. Er selbst bezeichnet sich als „Luftnarrischer“. Doch was er den Besucherinnen und Besuchern Biergarten, der bei bestem Wetter bis auf den letzten Platz besetzt war, erzählte, war alles andere als „narrisch“. Kaum jemand weiß, dass die Piloten in Burgheim bei Ostwind einem Leewirbel von Leitenberg her ausgesetzt sind. Sie starten deshalb auf Bahn 1.4. Bei Westwind dagegen heben sie auf Bahn 3.2 ab.

In Burgheim gab es beim Fliegerfest historische Flugzeuge zu sehen

Rainer Haßfurter erklärte auch den „Fuhrpark“, der mit historischen Schmankerln gespickt ist. Stammgast in Burgheim ist ein Nachbau des Doppeldeckers Bücker Jungmann. Original dagegen ist eine Messerschmitt 208/N1141 aus dem Jahr 1943. Sie diente einst als Schulungsmaschine beim Militär. Dass heuer zwei Klemm L 25 Flieger nach Burgheim kamen, freute Rainer Haßfurter ganz besonders. Ein Nachbau von 1943 und ein Original aus Holz aus dem Jahr 1938 kamen aus Finnland.

Icon vergrößern Wie Tandemmaster Mathias Ullmann (rechts) mit seiner Passagierin auf Reisen geht, erklärte Moderator Rainer Haßfurter. Foto: Peter Maier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wie Tandemmaster Mathias Ullmann (rechts) mit seiner Passagierin auf Reisen geht, erklärte Moderator Rainer Haßfurter. Foto: Peter Maier

Einen Bezug zu den Gründerjahren der Luftsportgruppe Burgheim hat der Segelflieger „Grunau Baby.“ Die „Gründerväter“ bauten dieses Gefährt selbst und flogen damit in Burgheim mit Windenstart. Diesmal hängten die Luftsportler das „Grunau Baby“ an das Seil einer Piper, die den Segelflieger in luftige Höhen schleppte. Die Absetzmaschine Cessna mit einem 300 PS starken Motor transportierte die Fallschirmspringer in luftige Höhen, die dann als Farbtupfer am strahlend blauen Himmel über Burgheim zu sehen waren. Höhepunkte beim Fallschirmspringen sind traditionell die Tandemsprünge, die nur eigens lizenzierte Springer durchführen dürfen. Zu ihnen zählt auch der Burgheimer Vereinsvorsitzende Mathias Ullmann.

In Burgheim waren beim Fliegerfest Tandemsprünge zu sehen

Bevor beide in die Cessna einstiegen, erklärte Rainer Haßfurter den Ablauf beim Tandemsprung. Dazu wird ein Schirm verwendet, der größer ist als die Normalausführung. Der Passagier wird bei dieser Form des Sprungs an den Tandemmaster gekettet. Dabei hält jeder Aufhängepunkt sechs Tonnen aus. In 3500 Metern Höhe steigt das Duo schließlich aus und fällt 2000 Meter im freien Fall in die Tiefe. 1500 Meter über dem Boden öffnet der Tandemmaster den Fallschirm, ehe er rund 25 Minuten später das Kommando „Beine hoch“ gibt. Die beiden Springer laden anschließend im Gras.

Icon vergrößern Kaiserwetter bescherte der Luftsportgruppe Burgheim üppigen Besuch wie hier im Biergarten. Foto: Peter Maier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kaiserwetter bescherte der Luftsportgruppe Burgheim üppigen Besuch wie hier im Biergarten. Foto: Peter Maier

Weil der Verein sein Fliegerfest in Eigenregie gestaltet, herrschte Akkordarbeit an den Grills und am Ausschank. Das traumhafte Wetter lockte viele Burgheimer und auswärtige Gäste in den Biergarten. Die Jüngsten unter ihnen hatten ihren Spaß an der Hüpfburg. Bei einer Tombola gab es einen Tandemsprung und zwei Rundflüge zu gewinnen. Zu den Gewinnern zählte Ramona Stahl aus Kreuth bei Monheim. Natürlich machte Rainer Haßfurter auch noch Werbung in eigener Sache. Den Fluggästen bot er eine Mitgliedschaft bei der Luftsportgruppe Burgheim an und den Tandemspringern eine Ausbildung zum Fallschirmspringen. In diesem Bereich sind die Burgheimer im weiteren Umkreis ein gefragter „Ausbildungsbetrieb.“