Von der Idee zum Teil: In Oberhausen macht ein junges Start-up 3D-Druck für Jedermann

Ein Teil, das es so im Handel nicht gibt: Für einen Neuburger Angler war es die Halterung seines Echolots, die dringend gebraucht wurde. Das Gerät zur Fischortung drückte immer wieder Kabel ab – eine Lösung fand sich nirgends. Zwei junge Tüftler aus der Region halfen weiter. Mit dem 3D-Drucker entwarfen sie eine passgenaue Vorrichtung, die sich exakt in das Gerät einfügt. Preis: 60 Euro, inklusive Planung, Konstruktion, Material und Herstellung. Ein Beispiel, wie aus einer Alltagsidee schnell ein fertiges Produkt werden kann – made in Oberhausen.
Neuburg/Oberhausen
