Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Ersatzteile aus dem 3D-Drucker: Start-up bringt die nötige Technik nach Neuburg und Region

Neuburg/Oberhausen

Von der Idee zum Teil: In Oberhausen macht ein junges Start-up 3D-Druck für Jedermann

Zwei junge Gründer aus Neuburg machen 3D-Druck für den Alltag greifbar – für Ideen, die im Baumarkt gerne mal auf der Strecke bleiben.
Von Paul Pfaffel
    • |
    • |
    • |
    Die Gründer von Donauprint, Julian Lutz (li.) und Lukas Schläfer, zeigen Beispiele aus ihrem 3D-Druck: vom Ersatzteil bis zur Blumenvase ist alles möglich.
    Die Gründer von Donauprint, Julian Lutz (li.) und Lukas Schläfer, zeigen Beispiele aus ihrem 3D-Druck: vom Ersatzteil bis zur Blumenvase ist alles möglich. Foto: Paul Pfaffel

    Ein Teil, das es so im Handel nicht gibt: Für einen Neuburger Angler war es die Halterung seines Echolots, die dringend gebraucht wurde. Das Gerät zur Fischortung drückte immer wieder Kabel ab – eine Lösung fand sich nirgends. Zwei junge Tüftler aus der Region halfen weiter. Mit dem 3D-Drucker entwarfen sie eine passgenaue Vorrichtung, die sich exakt in das Gerät einfügt. Preis: 60 Euro, inklusive Planung, Konstruktion, Material und Herstellung. Ein Beispiel, wie aus einer Alltagsidee schnell ein fertiges Produkt werden kann – made in Oberhausen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden