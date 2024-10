Unbekannter Mann zieht auf einem Supermarktparkplatz blank

Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter gegenüber einer jungen Frau in Wolnzach exhibitionistische Handlungen ausgeführt. Das teilt die Polizei mit. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Der Exhibitionist war auf einem Supermarktparkplatz in Wolnzach zugange

Die 27-Jährige hatte auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hopfenstraße geparkt. Als sie gegen 13.30 Uhr vom Einkaufen zurückkam und wieder in ihr Fahrzeug einstieg, bemerkte sie einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der mit seinem Auto direkt neben ihr parkte. Er nahm Blickkontakt zu ihr auf und manipulierte für sie sichtbar mit der Hand an seinem entblößten Glied.

Beim Auto des Täters handelt es sich um ein schwarzes, größeres Fahrzeug mit Ladefläche. Zeugen sollen sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)