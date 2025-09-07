Icon Menü
Extreme Wetterlagen in Neuburg: So reagiert die Stadtgärtnerei auf Hitze und Stürme für eine grüne Zukunft

Neuburg

„Die Pflanzen passen sich an“: So geht die Stadtgärtnerei mit den zunehmenden Wetterextremen um

Die starken Wetterschwankungen nehmen auch in Neuburg von Jahr zu Jahr zu. Das wirkt sich auf die Arbeit der Stadtgärtnerei aus. Vor allem bei einem speziellen Unwetter.
Von Anna Hecker
    In der Neuburger Stadtgärtnerei werden die Pflanzen herangezogen, die später in den städtischen Beeten ein Augenschmaus für alle Bürger sind. Aktuell wartet die Herbstbepflanzung auf ihren Einsatz Ende September.
    In der Neuburger Stadtgärtnerei werden die Pflanzen herangezogen, die später in den städtischen Beeten ein Augenschmaus für alle Bürger sind. Aktuell wartet die Herbstbepflanzung auf ihren Einsatz Ende September. Foto: Anna Hecker

    Erst unerträgliche Hitze, dann ein Temperatursturz um 20 Grad, als nächstes Starkregen mit Unwetter. Solche Wetterphänomene nehmen immer weiter zu und das in kurzen Zeitspannen, manchmal finden solche Extremwetterlagen innerhalb nur einer Woche statt – auch in Neuburg. Während die Bürger darunter leiden, muss die Natur mit den Gegebenheiten klarkommen. Wie das funktioniert, hat die Stadtgärtnerei bestens im Blick. Leiter Uwe Johannsen weiß, dass vor allem bei einem bestimmten Unwetter die Pflanzenwelt ächzt.

