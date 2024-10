Fahrerflucht auf dem Westpark-Parkplatz: Polizei bittet um Hinweise

Auf dem Parkplatz des Ingolstädter Westparks ist es zu einem Fall von Fahrerflucht gekommen. Laut Polizei stellte am Freitag um 13 Uhr ein 56-Jähriger aus Nürnberg seine rote Mercedes E-Klasse am Westpark-Platzplatz ab. Als er gegen 16.30 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von ca. 8000 Euro fest.

Unfall und Fahrerflucht beim Ingolstädter Westpark

Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Verkehrspolizei Ingolstadt, Telefon 0841/9343-4410, bittet um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug. (AZ)