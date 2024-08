Per App zur Fahrgemeinschaft: Neues Angebot für die Region

Öffentlicher Nahverkehr heißt heutzutage mehr als nur Bus- und Bahnfahren. Seit April dieses Jahres bietet der Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt (VGI) auch per App organisierte Fahrgemeinschaften zur Arbeit oder Hochschule an. Dafür kooperiert der VGI mit dem App-Anbieter goFLUX aus Nordrhein-Westfalen. Die Fahrten können entweder von Tür zu Tür geplant werden – oder auch andere ÖPNV-Angebote wie Bus und Bahn um Teilstrecken ergänzen.

Innovatives Pendeln: VGI und goFLUX organisieren Fahrgemeinschaften in Ingolstadt

Wer ein VGI-Jobticket, Bayerisches Ermäßigungsticket oder das Deutschlandticket besitzt, kann dieses in der goFLUX-App hochladen und innerhalb der VGI-Region zwei Mal täglich kostenlos in Fahrgemeinschaften pendeln. Wer kein Abo-Ticket besitzt, kann für eine geringe Kostenbeteiligung in Fahrgemeinschaften als Mitfahrender einsteigen. Fahrende, die einen Platz anbieten, erhalten einen monetären Anreiz für die Bildung von Fahrgemeinschaften. Die App kann im Apple App Store oder im Google Play Store geladen werden. In den ersten drei Monaten ist das Angebot kostenfrei.

Und die Nahverkehrsnutzer zeigen sich offen für das neue Angebot: Seit April gab es in den ersten Monaten 1000 nachweislich über die goFLUX-App organisierte Fahrgemeinschaften. Dadurch konnten nach Angaben des VGI knapp 20 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden.

Die App des Unternehmens goFLUX Mobility ergänzt seit 2022 mit Fahrgemeinschaften das ÖPNV-Angebot in Nordrhein-Westfalen. Der VGI leistet in Bayern wegweisende Pionierarbeit und überträgt das erfolgreiche digitale Pendelsystem aus NRW erstmals in den Freistaat. (AZ)