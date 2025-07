Familien- und Seniorenhilfe Oberhausen erweitert ihr Betreuungsangebot auf die Gemeinde Ehekirchen

Die Familien- und Seniorenhilfe Oberhausen erweitert ihr Zuständigkeitsgebiet. Künftig will der Verein auch in Ehekirchen tätig werden, wie Margit Kugler und Magdalena Habermayr am Dienstag dem Gemeinderat in seiner Sitzung vorgestellt haben. „Wir haben in der letzten Zeit immer wieder Anfragen aus der Gemeinde Ehekirchen bekommen“, sagte Kugler, die als Ansprechpartnerin erst Anfang des Jahres mit Habermeyer eine Verstärkung in der Familien- und Seniorenhilfe bekommen hat.

