Familienstreit vor Gericht: „Sie mögen und sie hassen sich“

Mit einem Kleinkrieg zwischen Zwillingsbrüdern und dem Vorwurf der schweren Brandstiftung gegen einen der beiden beschäftigt sich das Neuburger Schöffengericht. Eine Klärung der Schuldfrage war am dritten von fünf Verhandlungstagen noch nicht absehbar.

Immerhin geht es um den Brand in einer Lagerhalle und um den Dachstuhlbrand im Elternhaus in Aresing mit einem Gesamtschaden von 400.000 Euro. Der 34-jährige Angeklagte schweigt eisern und auch sein Bruder sagt im Zeugenstand nichts mehr, außer: „Ich ziehe alles zurück.“ Die Halbschwester sieht sich nicht mehr imstande auszusagen, weil sie „Panikattacken und Todesangst“ vor dem Halbbruder habe. Außerdem fürchte sie um ihre Tochter.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Thomas Denz musste auf früher gemachte Aussagen zurückgreifen. Dazu hörte man Amtsgerichtsdirektor Christian Veh als Zeugen. Er war seinerzeit Ermittlungsrichter nach dem ersten Brandfall gewesen und hatte die ursprüngliche Verhandlung gegen den 34-Jährigen geführt. Jetzt konnte er von den Aussagen der Halbschwester berichten, die von einem schweren Zerwürfnis der Zwillinge, Streitereien und gegenseitigen Anzeigen erzählt hatte. Sie finde, dass der 34-Jährige als psychisch Kranker behandelt werden sollte, weil er „wie ein Monster ausrastet und dann wieder weint“. Die Betreuerin der Mutter im Altenheim sagte dazu: „Sie mögen und sie hassen sich.“

Brandstiftung in Aresing: Angeklagter schweigt vor Neuburger Schöffengericht

Am Freitag stand ein mögliches Alibi des Angeklagten im Mittelpunkt. Der 34-Jährige war in die Danuviusklinik im Neuburger Geriatriekomplex eingeliefert worden, als gleich in der folgenden Nacht das Elternhaus in Aresing brannte. Ein 22-jähriger Patient hatte ein Zweibett-Zimmer mit dem Beschuldigten geteilt. Auf mehrfaches Nachfragen konnte er nicht zweifelsfrei bestätigen, dass der 34-Jährige die ganze Nacht im Zimmer gewesen war. Ihm sei aber „auch nichts Auffälliges aufgefallen, dass er weg gewesen wäre“. Sicher wisse er nur: „Ich bin um vier Uhr früh aufgewacht, weil der andere geschnarcht hat.“

Der Hausverwalter der Klinik beschrieb eine Möglichkeit, das Gebäude zu verlassen und auch wieder unbemerkt hineinzukommen. Dazu müsse man die Tür eines Seitenausgangs mit einem Stein oder einem anderen Gegenstand blockieren. Weitere Zeugenaussagen, ein psychiatrisches Gutachten und das Urteil werden kommende Woche erwartet.