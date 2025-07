Familientag beim Neuburger Geschwader mit Flugbetrieb

Am Himmel über Neuburg wird am Donnerstag, 3. Juli, mehr Flugbetrieb als sonst stattfinden. Zudem kann es rund um das Geschwader möglicherweise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund dafür ist der Familientag am Taktischen Luftwaffengeschwader 74, der an diesem Tag wieder stattfindet. Rund fünftausend Angehörige der Soldaten und Bediensteten haben nach 2024 wieder die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken und etwa die militärhistorische Sammlung zu besichtigen. Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm ist vorgesehen. Teil davon sind eben diverse „Einflüge“ von historischen Gastflugzeugen sowie eines Hubschraubers der Polizeihubschrauberstaffel Bayern, Das wird sicher wieder zahlreiche Schaulustige an den Zaun des Flugplatzes ziehen.

Icon Galerie 38 Bilder Ein Fest für die Familie feierte das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. 2500 Angehörige kam und konnten neben den militärische Kampfjets auch mal ins Innere von Hubschraubern und der A400M blicken.

Der Termin des Familientages wurde so gelegt, dass die Besucher die Gelegenheit haben, das Training eines Eurofighterpiloten mit einem sogenannten Flying Display zu verfolgen. Das Geschwader ist beauftragt, auf verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland die Leistungsfähigkeit des Eurofighters zu demonstrieren. Dafür sind Übungsflüge notwendig, die im regelmäßigen Abstand in Neuburg stattfinden. Am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr ist dies der Fall.

Bei Beschwerden rund um den Flugbetrieb wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Ruf-nummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden.