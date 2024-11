Kollision mit Bundestagswahl: Neuburger Faschingsumzug wird verschoben

Nach intensiver Überlegung und Abwägung haben die Burgfunken, das Stadtmarketing und die Stadtverwaltung jetzt entschieden, den Neuburger Faschingsumzug nicht mit der Bundestagswahl kollidieren zu lassen. Er findet deshalb nicht wie geplant am 23. Februar, sondern bereits eine Woche vorher am Sonntag, 16. Februar 2025 statt.

Zu der Entscheidung war es gekommen, nachdem sich die Experten des städtischen Wahlamtes mit den möglichen Auswirkungen des Zusammentreffens von Wahl und Umzug beschäftigt hatten. Dabei kamen mehrere Probleme zur Sprache, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

Faschingsumzug in Neuburg: Bauhofmitarbeiter müssten Schnee räumen und Wahlunterlagen ausfahren

Zunächst wären aufgrund notwendiger Straßensperrungen vier Wahllokale nur eingeschränkt zu erreichen gewesen. Darüber hinaus galt es zu bedenken, dass im Februar der Winterdienst ausrücken muss. Das Worst-Case-Szenario wäre gewesen, dass es in der Nacht von Samstag auf Sonntag schneit und die Mitarbeiter des Bauhofs in aller Früh zum Schneeräumen ausschwärmen müssen. Gleichzeitig müssen am Morgen des Wahlsonntags die Wahlunterlagen in sämtliche Wahllokale gebracht werden, was ebenfalls üblicherweise die Mitarbeiter des Bauhofs übernehmen. Es wäre also zu einem Personalengpass gekommen, der sich durch die zusätzlichen Aufräumarbeiten am Nachmittag nach dem Faschingsumzug noch verstärkt hätte.

Einen Personalkonflikt hätte es überdies bei der Feuerwehr Neuburg ergeben. Aus den Reihen der Aktiven gibt es etliche Wahlhelfer, die bei einem Faschingsumzug für die notwendigen Straßensperrungen durch die Feuerwehr ausgefallen wären.

„Die Summe an guten Gründen hat uns dazu bewogen, eine Vernunftentscheidung zu treffen und den Umzug um eine Woche nach vorne zu verlegen“, erklärt Stadtsprecher Bernhard Mahler. Neuburg steht damit nicht alleine da: Bundesweit haben schon viele Kommunen entsprechende Verschiebungen angekündigt.

Zweiter Kinderball der Burgfunken im Kolpinghaus wird auf den 23. Februar verschoben

Die Umplanung hat zur Folge, dass auch der zweite Burgfunken-Kinderball im Kolpinghaus verschoben werden muss. Er findet nun am Sonntag, 23. Februar statt.

Nach wie vor nimmt das Organisationsteam Anmeldungen zum Neuburger Gaudiwurm entgegen. Interessierte wenden sich direkt an Emelie Kopischke vom Neuburger Stadtmarketingverein, Telefon 08431/5362100 oder per Mail an info@stadtmarketing-neuburg.de. Fragen zum organisatorischen Ablauf bzw. zu den technischen Details der Teilnahmebedingungen beantwortet Organisationsleiter Harry Zitzelsberger von den Burgfunken per Mail an organisation@burgfunken.de. Teilnehmen kann jeder, der Zeit und Lust hat - egal, ob Faschingsgesellschaften, Vereine, Verbände, Stammtische, Freundeskreise oder sonstige Gemeinschaften. (AZ)