Die Bogenschützen zeigen beim Schloßfest nicht nur ihr Können

Am Sonntagmittag stand das alljährliche Bogenturnier der pfalzgräflichen Schützen am Schloßfest auf dem Programm . Bereits am Eingang des Marstallhofes stellten sich die Bogenschützen mit den beeindruckenden Bögen zur Schau und erklärten dem ein oder anderen Zuschauer die Bau- und Funktionsweise der Schusswaffen.

Nach dem Einzug und der Vorstellung des Adels auf der Tribüne begann das Einschießen der Schützen. Aus zwei Reihen wurden zahlreiche Schüsse auf zwei Zielscheiben geschossen. Zusätzlich folgte ein „Schuss in die Luft“ für die bereits gefallenen Vereinsmitglieder. Während sich die Archer auf den Wettkampf vorbereiteten nutzten die „Vorderlader“ Schützen mit ihren länglichen Holzgewehren, welche mit Schwarzpulver geladen werden, die Pause um ihr Können unter Beweis zu stellen. Mit lauten Schüssen erschreckten sie den ein oder anderen welcher sich bei über 30 Grad auf der Tribüne eingefunden hatte.

Anschließend erklärten die Schützen das sogenannte „ballistisches Schießen“. Durch dieses wird die Flugbahn so verändert, dass der Pfeil nach einem verfehlten Schuss zentral nach unten fliegt, um ihn leichter auffinden zu können. Beim folgenden Turnier traten jeweils zwei Schützen gegeneinander an und duellierten sich um den besseren Schuss. Nebenbei erklärte der Veranstalter einige Infos über die verschiedensten Schusstechniken sowie Bauart der Bögen. Besonders die Unterschiede des Gewichts welche von 15 bis zu 40 Pfund reichen sowie die verschiedenen Spitzenarten erstaunten einige Interessierten.

Ein weiteres Highlight stand daraufhin noch bevor: Die Vorderlader und Schützen zeigten wie viele Schüsse ein Bogenschütze abfeuern kann bis ein Vorderlader sein Gewehr geladen hat. Insgesamt sieben Mal trafen die scharfen Spitzen der Pfeile die Zielscheibe bis ein lauter Schuss ertönte. Zum Abschluss durften nochmals die Schützen ihr Können in Paaren vorstellen und schossen jeweils zu zweit auf die Zielscheiben. Beeindruckend trafen selbst aus weiter Entfernung der Großteil der Pfeile zielgenau die Scheiben. Beendet wurde die Veranstaltung durch ein gemeinsames Schießen der Bogenschützen und Vorderlader was erneut ein beeindruckendes Bild abgab und mit Applaus der Zuschauer gewürdigt wurde.