0:1 in Bielefeld: Die Serie des FC Ingolstadt ist gerissen

Der FC Ingolstadt hat in der 3. Liga nach acht Spielen ohne Niederlage wieder verloren. Die Schanzer mussten sich bei Arminia Bielefeld mit 0:1 geschlagen geben. Das entscheidende Tor erzielte Louis Oppie in der 76. Minute.

Auf der Alm trafen die beiden besten Mannschaften der vergangenen acht Partien in der Liga aufeinander. Gleichzeitig traf die beste Offensive (FC Ingolstadt, 36 Treffer) auf die beste Defensive der Liga (Arminia Bielefeld, 13 Gegentreffer). Dabei musste FCI-Trainerin Sabrina Wittmann erneut auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Insgesamt fielen acht Akteure aus. So gesellte sich zu den ohnehin bereits verletzten Spielern auch noch Marcel Costly hinzu. Immerhin stand Tim Heike wieder im Kader. Die Partie begann mit der nächsten Hiobsbotschaft für die Schanzer. Leon Guwara musste nach einem unglücklichen Sturz mit einer Trage verletzungsbedingt vom Platz gebracht werden. In einem Zweikampf verletzte sich der Linksverteidiger im Oberkörperbereich. Für ihn kam der eigentliche U19-Akteur Elias Decker.

FC Ingolstadt: Guwara muss verletzt ausgewechselt werden

Den Schock mussten die Schanzer erst einmal verkraften und so war die Arminia von Anfang an die dominante Mannschaft. Chancen waren jedoch auf beiden Seiten erst einmal Mangelware. In der 20. Minute tauchte dann Bielefelds Mittelfeldspieler Marius Wörl allein vor FCI-Torhüter Marius Funk auf. Dieser parierte glänzend und sicherte das 0:0. Die Schanzer hingegen meldeten sich erst in der 28. Minute offensiv an. Nach einem langen Einwurf von Decker köpfte Stürmer Sebastian Grönning fast ein, der Ball wurde noch knapp von der Arminia-Defensive geklärt. Doch auch danach war Bielefeld das bestimmende Team und hatte zahlreiche Chancen, die mittlerweile verdiente Führung zu erzielen. Mika Schroers (40.) sowie Wörl (45. Minute) vergaben jedoch kläglich aus aussichtsreichen Positionen. Der FCI hingegen versuchte das Unentschieden mit aller Macht mit in die Pause zu nehmen. „Wir sind Verletzungen ja mittlerweile gewohnt, deshalb hat uns die von Guwara nicht allzu aus dem Tritt gebracht. Es war vor allem offensiv einfach viel zu fehlerbehaftet“, fasste Kapitän Lukas Fröde die erste Hälfte zusammen.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete. Bielefeld war weiterhin die bessere Mannschaft und spielte auf den Führungstreffer. Die erste Großchance gehörte jedoch den Schanzern. Nach einer Ecke von Felix Keidel köpfte Grönning den Ball richtung Gehäuse der Arminen. Torhüter Jonas Kersken konnte sich das erste Mal auszeichnen. Es blieb jedoch bei dieser Offensivaktion der Schanzer. Anschließend arbeitete wieder Bielefeld am Siegtreffer, konnte jedoch durch Wörl, welcher erneut knapp am Gehäuse vorbei schoss (66.), sowie Louis Oppie nach einem Freistoß (69.) nicht die Führung erzielen. Letztgenannter erlöste das Heimteam in der 76. Minute. Aus gut 25 Metern probierte es der Linksverteidiger mit einem Fernschuss. Der Ball schlug unhaltbar im linken unteren Eck ein.

FC Ingolstadt kassiert in Bielefeld verdiente Niederlage

Im Anschluss taten sich die Schanzer weiterhin schwer, Offensivaktionen zu kreieren. So schaffte man es auch nach dem Gegentor nicht, eine Reaktion zu zeigen und wurde offensiv nicht mehr nennenswert aktiv. Auch wenn das kämpferische Abwehrverhalten der jungen Ingolstädter Mannschaft stimmte, wächst der Rückstand auf Aufstiegsplätze. Fröde fasst das Spiel als verdiente Niederlage zusammen: „Natürlich war es ein knappes Spiel. Dennoch eine hochverdiente Niederlage aufgrund des Spielverlaufes. Jetzt gibt es viel Zeit, das Videomaterial anzuschauen und uns weiterhin zu verbessern.“

Arminia Bielefeld Kersken - Lannert, Großer, L. Schneider, Oppie - Russo - Wörl (90.+1 Schreck), Corboz - Young (85. L. Kunze), Kania, Schroers (74. Biankadi)

FC Ingolstadt 04 Funk - Keidel, Cvjetinovic, S. Lorenz, Guwara (6. Decker) - Fröde, Plath - Kopacz, Kanuric (77. Heike) - Grönning, Zeitler (77. Borkowski)

Schiedsrichter Felix Bickel (Hannover) - Zuschauer 18757 - Tor 1:0 Oppie (76.)