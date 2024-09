2:1 gegen Rostock: FC Ingolstadt feiert glücklichen Sieg

Aufatmen beim FC Ingolstadt. Die Schanzer besiegten in der 3. Liga Hansa Rostock mit 2:1 und gewannen erstmals nach vier sieglosen Spielen. Bei den eigenen Toren halfen ein grober Schnitzer der Gästeabwehr und ein weiter Einwurf von Ryan Malone. In der Defensive waren die Ingolstädter bei zwei Aluminiumtreffern mit dem Glück im Bunde.

FCI-Kapitän Lukas Fröde sprach von einem „Arbeitssieg“ seiner Mannschaft. „Das Glück war heute sicher auf unserer Seite.“ Dieses habe man nach dem „Pech“ in den vorigen Wochen auch einmal verdient. „Wir haben defensiv sehr gut gearbeitet und hatten einen super Torwart zwischen den Pfosten.“ Auch Stürmer Pascal Testroet lobte Marius Funk und fügte zum Auftritt seines Teams hinzu: „In Schönheit sind wir nicht gestorben. Aber wir haben Mentalität gezeigt und hatten die nötige Grundüberzeugung.“

FC Ingolstadt profitiert von Abwehrfehler

Die Schanzer waren nach den Ergebnissen vom Samstag auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Hansa Rostock hatte zuletzt mit einem 4:1-Erfolg gegen den SC Verl den ersten Saisonsieg gefeiert, hatte ebenso wie der FCI sieben Punkte auf dem Konto. Beiden Teams war die Tabellensituation in der ersten 45 Minuten anzumerken. In der Offensive fehlte es an Präzession, Fehlpässe prägten das Geschehen. Zunächst hatte es nach einem offenen Schlagabtausch ausgesehen. Marcel Costly (6.) und Niclas Dühring (7.) versuchten es für die Ingolstädter aus der Distanz, auf der Gegenseite parierte Funk einen Schuss von Sigurd Haugen (10), Ryan Naderi schoss nach einem Konter über das Tor (12.). Dass auch die Ingolstädter schnell umschalten können, bewiesen sie nach einer Rostocker Ecke. Max Dittgen bediente letztlich Testroet, der in der Mitte einen Schritt zu spät kam (14.). Im Anschluss verflachte die Partie. Der FCI hatte Probleme mit dem Rostocker Pressing, musste sich mit einigen langen Bällen behelfen. Vor den Toren passierte nichts, bis sich Hansa einen haarsträubenden Fehler leistete, der zum 1:0 führte (33.). Alexander Rossipal verstolperte nach einem kurzen Abstoß seines Keepers am eigenen Sechzehner den Ball. Testroet war gedankenschnell zur Stelle, zog direkt ab und traf ins leere Tor. „Ich weiß nicht, warum er dribbelt. Direkt zu schießen war dann Instinkt“, sagte Testroet. Kurz vor der Pause kam der Angreifer noch zu einer Möglichkeit, köpfte aber nach der Flanke von Costly in die Arme von Gästetorhüter Benjamin Uphoff (45.+1).

FC Ingolstadt kassiert gegen Rostock den Ausgleich

Die zweite Hälfte startete mit einer Großchance für die Gäste. Naderi kam im Strafraum zum Schuss und traf die Latte (46.). Der FCI zog sich weit zurück, ließ die Gäste kommen. Die Gegentorflut der vergangenen Wochen (insgesamt 16 und damit die meisten der 3. Liga) hatte ihre Spuren hinterlassen. Allerdings sollte der Abwehrverbund nicht halten. Ein doppelt abgefälschter Versuch aus der Distanz landete bei Felix Ruschke, der direkt abzog und flach ins Eck zum 1:1 traf (60.). „Rostock hat das Kommando übernommen und hatte mehr vom Spiel“, meinte Testroet. Hansa hatte auch im Anschluss mehr Ballbesitz und drückte auf die Führung. Aus dem Spiel heraus waren die Schanzer harmlos, in Führung gingen sie dennoch. Ryan Malone schleuderte einen Einwurf in den Strafraum und fand den gerade eingewechselten Sebastian Grönning, der zum 2:1 einköpfte (70.). Die Gäste hätten beinahe eine schnelle Antwort gefunden. Funk lenkte einen Schlenzer von Adrien Lebeau gerade noch an den Pfosten (73.). Das Spiel wurde offener, David Kopacz vergab auf der Gegenseite (74.). Rostock kam im Anschluss zu keinen klaren Möglichkeiten mehr. Grönning verpasste in der Schlussminute seinen zweiten Treffer, als er das Gehäuse knapp verfehlte (90.).

Testroet stellte die Effizienz des FCI heraus. „Wir hatten zweieinhalb Chancen und machen zwei Tore. Denn meine zähle ich nur als halbe.“ FCI-Trainerin Sabrina Wittmann sprach zwar von einem „verdienten Sieg“ und einem „kleinen Schritt nach vorn“, wusste aber auch, dass im Spiel der Schanzer längst „nicht alles gut“ war.

FC Ingolstadt 04 Funk - Costly, Malone, S. Lorenz, Dühring (46. Guwara) - Fröde - Deichmann (78. Keidel), Besuschkow, Dittgen (58. Kopacz) - Testroet (66. Grönning), Borkowski (78. Heike)

Hansa Rostock Uphoff - Gürleyen, Roßbach, Rossipal - Neidhart (77. C. Kinsombi), M. Schuster (46. Harenbrock), Ruschke (61. Schumacher) - Dirkner, Lebeau (87. Krohn) - Naderi, Haugen (61. Fröling)

Schiedsrichter Alexander Roppelt (Lübeck) - Tore 1:0 Testroet (33.), 1:1 Ruschke (60.), 2:1 Grönning (70.)