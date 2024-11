Der nächste Ausfall: FC Ingolstadt muss in Hannover auf David Kopacz verzichten

Der FC Ingolstadt ist in der 3. Liga zwar seit sechs Spielen ungeschlagen, tabellarisch kamen die Schanzer zuletzt aber nicht richtig voran. Denn neben zwei Siegen teilten sie sich in vier Partien die Punkte.

„Wir sind mit den Ergebnissen nicht rundum zufrieden und hätten das ein oder andere Spiel gerne gewonnen, das Unentschieden endete“, sagt Trainerin Sabrina Wittmann, die mit der Entwicklung ihrer Mannschaft dennoch zufrieden ist. So habe sich das Spiel mit dem Ball verbessert. Positiv stellt sie die Art und Weise, in den einzelnen Spielen mit Rückschlägen umzugehen, heraus. So gelang es etwa, gegen Borussia Dortmund II einen 0:2-Rückstand in einen 5:3-Sieg umzubiegen. „Die Jungs wollen lernen, die Stimmung im Training ist unfassbar positiv“, lob Wittmann, die dennoch in jedem Bereich noch „viel Potenzial“ für Verbesserungen sieht. Zunächst steht für den FCI am Sonntag (13.30 Uhr) das Auswärtsspiel bei Hannover 96 auf dem Programm. Sie habe als Jugendtrainerin viele Jahre gegen junge Talente gespielt und wisse, was sie können, meint Wittmann. „Die Jungs können mit einer Portion Unbekümmertheit befreit aufspielen“, sagt die 33-Jährige zum Gegner, der aktuell einen Abstiegsplatz belegt.

FC Ingolstadt muss auf sieben Spieler verzichten

Talente sind derzeit auch in den Trainingseinheiten beim FCI mit dabei. Denn mit Moritz Seiffert, Mattis Hoppe, Tim Heike, Pascal Testroet, Ryan Malone, Max Dittgen und David Kopacz stehen insgesamt sieben Profis auf der Verletztenliste. Neu hinzugekommen ist Kopacz, der zuletz überzeugte und nun mit einer Sprunggelenksverletzung ausfällt. „Aber deswegen bin ich nicht pessimistisch fürs Wochenende. Das ist immer eine Chance für jemand anderen“, sagt Wittmann. Lediglich Linksverteidiger Leon Guwara könnte in den Kader zurückkehren.

Unabhängig davon gelte es, den Weg weiterzugehen. Auch wenn nach wie vor lediglich Tabellenplatz zwölf steht. „Wie werden auf lange Strecke keine Tabellenplätze gut machen, wenn wir nicht in unserem Spiel reifen“, sagt Wittmann. „Wir wollen die knappen Ergebnisse für uns entscheiden. Ich habe das Vertrauen, dass vor allem auf Strecke bei uns noch einiges passieren wird.“

Mögliche Aufstellungen

Hannover 96 II Wechsel - Arkenberg, Uhlmann, Walbrecht, Matsuda - Westermeier, Engelbreth - Kalem, Chakroun, Frauendorf - Stepantsev

FC Ingolstadt M. Funk - Costly, Ml. Cvjetinovic, Si. Lorenz, Keidel - Fröde, Besuschkow - Y. Deichmann, Kanuric - Grönning, Zeitler