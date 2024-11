Eine Frage der Kraft? FC Ingolstadt empfängt Dynamo Dresden

Die Spiele des FC Ingolstadt haben zuletzt einen hohen Unterhaltungswert geboten. Einem 4:4 bei Viktoria Köln ließen die Schanzer einen 5:3-Erfolg gegen Borussia Dortmund II folgen. Wichtiger für Trainerin Sabrina Wittmann sind freilich die vier Punkte, die dabei heraussprangen. Insgesamt sind die Ingolstädter nun sein fünf Partien in der 3. Liga ungeschlagen.

„Wir wollen eine Stabilität in unseren Ergebnissen erreichen“, sagt Wittmann. Konstanz sei ein Zeichen von Arbeit, diese wolle man nun auf Dauer zeigen. Als Tabellenelfter ist zwar der erste Abstiegsplatz nur vier Punkte entfernt, doch auch Rang drei liegt bei sechs Zählern Rückstand in Schlagdistanz. Näher heranrücken kann der FCI am Samstag (14 Uhr) mit einem Erfolg im Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Die Sachen sind Vierter, haben vier Zähler mehr auf dem Konto als die Schanzer. Zuletzt ist Dynamo indes etwas ins Straucheln geraten. Nach vier sieglosen Ligapielen und dem Aus im Sachsenpokal bei Regionalligist Chemnitzer FC (1:3 nach Verlängerung) gelang vorige Woche wieder ein 2:1 gegen Hannover 96 II.

FC Ingolstadt empfängt Dynamo Dresden

Am Mittwoch unterlagen die Dresdner im DFB-Pokal nach einem großen Kampf mit 2:3 nach Verlängerung gegen Zweitligist SV Darmstadt 98. Wittmann hat die Partie verfolgt und lobt den kommenden Gegner: „Dresden hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hatte Intensität mit und gegen den Ball.“ Ihr hätte die Niederlage ein „bisschen leid getan“. Für Dynamo bedeutete die Partie die dritte „englische Woche“ hintereinander, weswegen die Begegnung in Ingolstadt auch eine Frage der Kraft werden könnte. „Für uns ändert das nichts“, sagt Wittmann. Keiner denke, „dass wir dadurch im Vorteil sind“. Vielmehr könne die Art und Weise des Auftritts positive Auswirkungen für Dynamo haben. „Das ist eine top besetzte Mannschaft in der 3. Liga mit einem in der breite guten Kader“, so Wittmann.

Einen solchen hat auch der FC Ingolstadt, der aktuell sechs Akteure ersetzen muss. Denn Moritz Seiffert, Tim Heike, Dennis Hoppe, Ryan Malone, Leon Guwara und neuerdings Maximilian Dittgen fallen verletzt aus. Dafür sprangen gegen Dortmund II Max Plath (19) und Deniz Zeitler (17) in die Presche und machten ihre Sache gut. „Ich habe keine Scheu, die Jungs reinzuschmeißen“, sagt Wittmann. „Sie freuen sich über jede Minute und helfen uns weiter.“ Ältere Spieler würden die jungen an die Hand nehmen und ihnen helfen. Einer von ihnen ist Kapitän Lukas Fröde, der nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung steht. Noch fraglich ist, ob Pascal Testroet rechtzeitig fit wird.

Auch Dresden kann indes nicht komplett auflaufen. Dynamo muss auf den ehemaligen Ingolstädter Stefan Kutschke (Rotsperre) und Mittelfeldspieler Niclas Hauptmann (Gelbsperre) verzichten.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt M. Funk - Costly, Ml. Cvjetinovic, Si. Lorenz, Keidel - Fröde, Besuschkow - Y. Deichmann, Kopacz - Grönning, Testroet

Dynamo Dresden Schreiber - Sterner, Kammerknecht, Boeder, Heise - Casar - Sapina, T. Menzel - Lemmer, Daferner, Batista Meier