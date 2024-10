Turbulentes Spiel zwischen Viktoria Köln und dem FC Ingolstadt endet 4:4

Nichts für schwache Nerven war am Dienstagabend das Drittligaspiel zwischen Viktoria Köln und dem FC Ingolstadt. Nach einer turbulenten Partie mit Führungswechseln und eklatanten Defensivschwächen auf beiden Seiten trennten sich die Mannschaften 4:4. Die Schanzer, die drei Kopfballtore erzielten, holten damit erstmals einen Punkt bei den Rheinländern. Die vier Auswärtsauftritte zuvor beim „Angstgegner“ waren verloren gegangen.

Die Ingolstädter, bei denen Lukas Fröde, David Kopacz und Sebastian Grönning neu in die Startelf rückten, erwischten einen perfekten Start. Pascal Testroet bediente nach einem Ballverlust Kölns im Mittelfeld Kopacz, der das Spielgerät zum 0:1 im Tor unterbrachte (6.). Der FCI war insgesamt gut im Spiel, lag aber wenig später dennoch zurück. Bei den beiden Gegentreffern leistete die FCI-Abwehr gütige Mithilfe. Bryan Henning durfte in zentraler Position kurz vor dem Sechzehner den Ball unbedrängt annehmen und wurde nicht angegriffen. Der Kölner nutzte den Freiraum und schlenzte den Ball sehenswert zum 1:1 ins Tor (20.). Als kurz danach Henning im Strafraum angespielt wurde, klärte Yannick Deichmann im letzten Moment, spielte die Kugel aber direkt auf Said El Mala, der direkt abzog und zum 2:1 traf (24.). Vor der Pause hätte der FCI noch ausgleichen können, doch der Ball trudelte nach einem Abschluss von Fröde am Pfosten vorbei (39.).

Sebastian Grönning erzielt zwei Tore für den FC Ingolstadt

Die zweite Hälfte begann turbulent. Grönning bewies erneut seine Kopfballstärke und glich nach einer Flanke von Marcel Costly zum 2:2 aus (49.). Deichmann hätte die Partie komplett drehen können, scheiterte aber an Viktoria-Torhüter Dudu (50.). Stattdessen schlugen die Kölner im Gegenzug zu. Nachdem FCI-Keeper Marius Funk den Ball leichtfertig zum Gegner gespielt hatte, spielten die Rheinländer den Angriff schnell aus. Lex Tyger Lobinger ließ noch Simon Lorenz und Felix Keidel aussteigen und tunnelte Funk zum 3:2 (54.). Die Abwehr der Schanzer offenbarte immer wieder riesige Defizite. Die der Kölner präsentierte sich nicht viel sicherer und ermöglichte den Ingolstädtern den erneuten Ausgleich. Nach einer Ecke von Kopacz stand Grönning völlig frei und köpfte zum 3:3 ein (54.). Anschließend war der FCI im Pech, als Kopacz den Pfosten traf (57.). Auf der Gegenseite lenkte Funk einen Kopfball von Henning an die Latte (62.).

Die Hintermannschaft der Schanzer blieb unsicher. Nach einem erneuten Fehler im Aufbauspiel hatte die Viktoria viel Platz. Henning bediente Serhat Güler, der zum 4:3 ins kurze Eck abschloss (71.). Damit sollte das letzte Tor noch nicht gefallen sein. Fröde flankte auf Benjamin Kanuric, der mit dem Kopf zum 4:4 erfolgreich war (87.).

„Das ist schwer in Worte zu fassen“, sagte Kopacz bei Magenta Sport. „Beide Mannschaften waren offensiv sehr stark, hinten aber zu anfällig.“ Insgesamt sah der Mittelfeldspieler einen Schritt in die richtige Richtung: „Wir haben nach jedem Rückstand Moral bewiesen.“ Trainer Sabrina Wittmann war mit der Defensivleistung ihrer Mannschaft nicht einverstanden: „Vier Tore sollten für zwei Siege reichen.“ Solche Gegentore dürften nicht passieren, „sonst werden wir kein Spiel gewinnen“. Lob hatte sie hingegen für das Engagement und die Intensität ihrer Mannschaft übrig.

Viktoria Köln Dudu - Handle (88. Lopes Cabral), L. Dietz, Schulz, Sticker - Lofolomo (84. Fritz), F. Engelhardt (68. May) - de Meester de Tilbourg (68. Vrenezi), Henning, S. El Mala (68. Güler) - Lobinger

FC Ingolstadt 04 Funk - Costly, Cvjetinovic, S. Lorenz, Keidel - Deichmann (59. Kanuric), Fröde, Besuschkow, Kopacz (88. Dittgen) - Grönning, Testroet (46. Zeitler)

Schiedsrichter Kevin Behrens (Hannover) - Zuschauer 2582 - Tore 0:1 Kopacz (6.), 1:1 Henning (20.), 2:1 S. El Mala (24.), 2:2 Grönning (49.), 3:2 Lobinger (51.), 3:3 Grönning (54.), 4:3 Güler (71.), 4:4 Kanuric (87.).