Ferienprogramm: Hier gibt es freie Plätze in Karlshuld und Ehekirchen

Für das Ferienprogramm im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind noch Plätze frei. Eine Anmeldung ist möglich unter unter www.kjr-neusob.de.

Gemeinde Karlshuld: Am Dienstag, 30. Juli, macht das KJR-Spielmobil Halt in Karlshuld auf dem Sportplatz hinter der kleinen Turnhalle. Kinder von 6 bis 10 Jahren können sich dort von 14 bis 16 Uhr mit diversen Spielmöglichkeiten frei beschäftigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, mitzubringen ist ein Getränk. Die Teilnahme hierzu ist kostenlos, allerdings ist die Veranstaltung nur für Kinder aus der Gemeinde Karlshuld vorgesehen.

Gemeinde Ehekirchen: Am Dienstag, 30. Juli, können Kinder von 5 bis 12 Jahren Dachplatten (Biberschwanz) bemalen. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Ehekirchen an der Schule. Das Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro .Einige wenige Anmeldungen hierzu sind noch möglich, allerdings sind die Plätze nur für Kinder aus der Gemeinde Ehekirchen vorgesehen.

Am Mittwoch, 31. Juli, macht das KJR-Spielmobil Halt in Ehekirchen auf dem Schulsportplatz. Kinder von 6 bis 10 Jahren können sich dort von 14 bis 16 Uhr mit diversen Spielmöglichkeiten frei beschäftigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, mitzubringen ist ein Getränk. Die Teilnahme hierzu ist kostenlos, allerdings ist die Veranstaltung nur für Kinder aus der Gemeinde Ehekirchen vorgesehen. (AZ)