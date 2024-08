Polizei und Feuerwehr beliebt: So läuft das Ferienprogramm

Es sind zwei echte Traumberufe kleiner Kinder: Wer wissen will, was Polizisten in Neuburg und Schrobenhausen an einem Arbeitstag so alles erleben oder in welchen Fällen die Feuerwehr in der Region ausrückt, der ist bei einem Besuch mit vielen anderen Kindern genau richtig. Kein Wunder, dass es eben diese zwei Ferienprogramm-Events sind, für die die Plätze schon kurz nach Anmeldebeginn restlos belegt waren. „Auch das Schnuppertauchen und das Schnupperfischen sind so beliebt, dass kaum mehr Anmeldungen möglich sind“, sagt Jutta Bartetzko vom KJR Neuburg-Schrobenhausen. Bei anderen Programmpunkten ist die Lage entspannter, etwa für das ebenfalls beliebte Hobby Horsing, eine Trendsportart mit Steckenpferden, gibt es beispielsweise noch freie Plätze. Zwei Ferienprogramm-Veranstaltungen aber mussten in der ersten Woche mangels Anmeldungen abgesagt werden.

Für vergangenen Freitag war etwa eine Übernachtung im Jugendzentrum geplant. Für 7 Euro konnten Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren gemeinsam den ganzen Abend über und bis um 10 Uhr am nächsten Morgen im Juze bleiben. Doch das Programm musste ausfallen, denn es gab keine Teilnehmer. Dabei sei es vor allem diese Altersgruppe, für die das Ferienprogramm offenbar nicht mehr ganz so spannend sei, sagt Bartetzko: „Auch ein Zauberkurs mit Kartentricks und anderen Kniffen für Kinder ab 12 Jahren war nicht gefragt und wurde gestrichen. Aber demnächst gibt es eine zweite Auflage, vielleicht ist dann etwas mehr los.“

Bei vielen Programmpunkten, die an den verschiedenen Standorten im Landkreis stattfinden, ist es so, dass diese nur für Kinder aus den jeweiligen Gemeinden vorgesehen sind. Insgesamt werde dies von Eltern und Kinder gut akzeptiert, sagt Bartetzko. „In Einzelfällen machen wir eine Ausnahme, wenn etwa die Oma eines Kindes im Ort wohnt und das Enkel so gern mitmachen möchte.“ Allgemein sei der größte Zulauf aber ohnehin von Kindern vor Ort. Wo es in diesen Tagen noch freie Plätze gibt, fassen wir hier zusammen:

Burgheim Ein Schnuppertraining im Einrad und Kunstrad gibt es am Dienstag und Mittwoch für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Treffpunkt ist von 17 bis 19 Uhr in der Schulturnhalle in Burgheim, Schulgasse 4. Die Teilnahme ist kostenlos, mitzubringen sind Sportkleidung, Gymnastikschläppchen, ein Getränk und wenn vorhanden, ein Einrad.

Königsmoos Kinder ab 3 Jahren können am Mittwoch eine Dorfrallye durch Königsmoos unternehmen. Es gibt zwei Orte für den Start: Mehrgenerationenhaus Pöttmeser Str. 73 in Klingsmoos mit Start 10 Uhr; Rathaus Königsmoos Neuburger Str. 10 in Stengelheim mit Start 9 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 1,50 Euro, mitzubringen sind Fahrrad, Helm, Getränke, Klemmbrett oder Schreibunterlage und Stifte zum Ausfüllen der Rätsel und Aufgaben. Die Plätze sind ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Königsmoos vorgesehen.

Ehekirchen Kinder von 6 bis 12 Jahren können am Mittwoch Spardosen bemalen. Treffpunkt ist um 11 Uhr in Ambach, Gassenäcker 33. Das Ende der Veranstaltung ist um 12 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro. Die Kinder werden gebeten, Kleidung anzuziehen, die schmutzig werden darf. Die Plätze sind ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Ehekirchen vorgesehen.