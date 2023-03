Bahnstrecke Nürnberg-Ingolstadt ist wegen eines Stromausfalls gesperrt

Die Bahnverbindung zwischen Nürnberg und Ingolstadt ist am Freitagabend gesperrt worden.

Am Freitagabend musste der Zugverkehr zwischen Nürnberg und Ingolstadt stillgelegt werden. Grund ist ein Stromausfall, mehrere Tunnel in dem Abschnitt können deshalb nicht befahren werden, wie eine Bahnsprecherin sagte. Züge würden in beiden Richtungen über Augsburg umgeleitet, der Halt in Ingolstadt entfalle. Die Fahrzeit verzögert sich demnach um rund 45 Minuten.

Die Störung bestand den Angaben nach etwa seit 15.30 Uhr am Freitag. Bis wann die Störung behoben werden kann, war zunächst noch unklar. Die Arbeiten könnten bis in die späten Abendstunden andauern, sagte die Sprecherin. (AZ/dpa)