Bewegte 105 Jahre: TSV Burgheim feiert drei Tage lang großes Jubiläum

Mit Stolz blickt Franz Bauer auf die letzten 50 Jahre beim TSV Burgheim zurück. So lange ist er aktives Mitglied im Verein. Franz Bauer begann mit Fußball, heute schwingt er immer noch den Tischtennisschläger. Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins hat der begeisterte Sportler nun die Schirmherrschaft beim TSV Burgheim übernommen.

Damit führt er eine Familientradition fort. Vor einem Jahr übernahm Sohn Johannes diese Funktion beim Radlerjubiläum und vor 26 Jahren „beschirmte“ Schwiegervater Manfred Steitz die Pedalritter. Blickt man auf die Zeitachse, so wäre es bereits der 105. Geburtstag. Weil vor fünf Jahren jedoch Corona derartige Aktivitäten verbannte, feiert der TSV Burgheim vom 18. bis 20 Juli sein rundes Gründungsfest.

Dieses beginnt am Freitag, 18. Juli, um 17 Uhr in der erweiterten Nachbarschaft. Auf dem Gelände der Firma Brunnthaler schwingt Schirmherr Franz Bauer den Bierschlegel, um das erste Fass anzuzapfen. Von dort führt ein Festzug mit befreundeten Vereinen und deren Fahnenabordnungen zu den Klängen der Marktmusikkapelle zum Sportgelände an der Donauwörther Straße. Im dort aufgebauten Festzelt findet ein Tag der Betriebe und Vereine statt. Selbst der Fußball kommt zum Auftakt nicht zu kurz. Ab 18.30 Uhr spielen die AH-Mannschaft und die A-Jugend.

TSV Burgheim feiert 100 Jahre Sportgeschichte mit dreitägigem Fest

Der Samstag, 19. Juli, steht ganz im Zeichen des Sports. Ab 9.30 Uhr zeigen G- und F-Jugend (Jahrgang 2017), E1 und D2-Jugend und D-Jugend bei Spielen und einem „Festival“ ihr Können am runden Leder. Um 13 und 15 Uhr spielen die 1. und die 2. Herrenmannschaft jeweils gegen eine SG Illdorf/Straß. Die Spannung steigt ab 17 Uhr bei einem Elfmeterturnier. Dem schließt sich ein Sommernachtsfest mit „DJ_K_ANDYCRUSH“ an.

Am Festsonntag, 20. Juli, wird Burgheims Pfarrer, BGR und Dekan Werner Dippel um 10 Uhr auf dem Sportgelände den Festgottesdienst zelebrieren. Anschließend ist der Mittagstisch gedeckt. Auf dem Rasen jagen zwischen 12 und 15.45 Uhr die F-, C- und B-Jugend dem runden Leder nach.

Der Zeltaufbau hat schon mal gut geklappt. Burgheims TSV-ler packten kräftig mit an. Foto: Peter Maier

Die wechselvolle Geschichte zeichnet die großformatige Festschrift nach. So sind im Gründungsprotokoll vom 6. Januar 1920 zur Versammlung im damaligen Gasthaus „Zur Rose“ die Gründerväter festgehalten. Dazu kommt ein Foto der ersten Fußballmannschaft, angeführt von Simon Henle. Die erste Nachkriegsmannschaft mit den Rössner-Brüdern lehrte in der Saison 1947/48 den Kickern in den Donaustädten von Donauwörth bis Gundelfingen das Fürchten und zog in das Halbfinale des Ostschwäbischen Pokals ein.

Zum 100. Jubiläum des TSV Burgheim gibt es auch ein Sommernachtsfest

Unvergessen ist auch der bis dato wohl größte sportliche Erfolg, als der TSV unter Spieltrainer Karl Wolf 1969 in die Bezirksliga aufstieg und dort bis 1975 blieb. Diese sportlichen Höhen sind aktuell eher Wunschdenken. Eine ganze Seite widmet der TSV Burgheim seinem erfolgreichsten Fußballer, Torwart Bernd Meier, der nur 40 Jahre alt wurde. Seine beste Zeit hatte er in der Bundesliga beim TSV 1860 München. Dort bestritt er von 1994 bis 1998 106 Spiele für die Münchner Löwen.

Meilensteine in der Vereinsgeschichte sind der Bau des aktuellen Sportgeländes mit Vereinsheim 1971 an der Donauwörther Straße. Dort steht inzwischen das neue Sportheim, das 2018 eingeweiht wurde. Die Abteilungen Turnen, Tischtennis, Stockschützen und Karate sind ebenfalls ausführlich dargestellt. Hinzu kommen die Aktivitäten neben dem Sport. So füllte das Faschingsensemble „Lachendes Burgheim“ mehrfach den Brucklachnersaal in einer Narrensaison. Die Rockparty „Viva Brasil“ lief 15 Jahre mit Riesenerfolg. Börsenparty, Weinfest, Winterzauber und Weihnachtsfeier stehen heute noch im Vereinskalender.

Breiten Raum nimmt die Jugendarbeit ein. Von der A- bis zur D-Jugend besteht großes Interesse am Fußball mit Potential. Dieses gilt es im Lauf der nächsten Jahre zu heben. Arbeitswillig zeigten sich die Kicker gleich zu Wochenbeginn. Hoch erfreut war Vorstandsprecher Hans Dußmann, als sich eine große Schar zum Zeltaufbau einfand.