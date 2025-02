Brand bei Entsorgungsunternehmen

Am Sonntag hat es auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Beilngries gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Anwohner das Feuer gegen 22.15 Uhr, woraufhin ein größeres Aufgebot an Rettungsdiensten alarmiert wurde. In einem mit Betonsteinen ummauerten Lagerplatz hatten die darin gelagerten gelben Säcke Feuer gefangen. Die Feuerwehren brachten die rund 6 Meter hohen Flammen schnell in den Griff und verhinderten so ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude.

Eigentümer des Unternehmens geht nach dem Brand von einem geringen Schaden aus

Verletzt wurde niemand, auch durch den entstandenen Rauch herrschte keine Gefahr für die Anwohner. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bislang nicht, weshalb davon ausgegangen wird, dass sich im Müll selbst etwas entzündete. Der Schaden wird durch den Eigentümer des Unternehmens als gering eingeschätzt. Die Feuerwehren aus Beilngries, Berching und Hirschberg, sowie das THW Eichstätt und das BRK Eichstätt/Beilngries waren am Einsatz beteiligt. (AZ)