Feuer zerstört Mehrfamilienhaus in Stepperg: Eine Person tot geborgen

Ein Feuer hat am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Stepperg gewütet und zwei Stockwerke völlig zerstört. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Rund 90 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, THW und Rotem Kreuz waren um kurz vor sechs Uhr morgens zu dem Großeinsatz in den Ortsteil von Rennertshofen ausgerückt. Sofort eingeleitete Löschmaßnahmen brachten den Brand zwar unter Kontrolle. Bis das Feuer vollständig gelöscht werden konnte, waren die Feuerwehren aber bis spät in den Nachmittag vor Ort. Wie es aus Feuerwehrkreisen heißt, handelt es sich um den bislang schwersten Brand im laufenden Jahr in der Region.

