Brennender Unrat: Feuerwehreinsatz in einer Lagerhalle

Zweimal wurde die Ingolstädter Feuerwehr am Donnerstagmittag alarmiert. Zunächst mussten die Einsatzkräfte zu einem Werksgelände im Ingolstädter Osten ausrücken. Dort wurde gemeldet, dass Gefahrstoffe austreten.

Die Feuerwehr Ingolstadt wurde zum Brand einer Lagerhalle gerufen

Als die Berufsfeuerwehr und die Kräfte aus Mailing eintrafen, befanden sich die Mitarbeitenden bereits in einem sicheren Bereich. Die Feuerwehr sorgte laut einer Mitteilung anschließend mit dem Betreiber dafür, dass sich keine weiteren Gase mehr bilden konnten. Während des Einsatzes wurden drei Personen vom Rettungsdienst versorgt. Eine Gefährdung für Personen außerhalb des Geländes bestand zu keiner Zeit.

Noch während dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr zum Brand in einer Lagerhalle Am Franziskanerwasser gerufen. Obwohl aus dem leer stehenden Gebäude merklich Rauch drang, handelte es sich nur um den Brand von Unrat, der sich in der Halle befand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren rund 90 Kräfte verschiedener Feuerwehren im Einsatz. (AZ)