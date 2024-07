Prozess: Bauunternehmer in Burgheim prellt Sozialkassen um 600.000 Euro

Als es am Bau so richtig brummte, da brummte auch das Geschäft eines 54-Jährigen. Der Rumäne führt eine Baufirma mit Sitz in Burgheim. Zeitweise beschäftigte er bis zu 32 Angestellte. Seine Firma renovierte Wohnungen, vor allem in München. Doch nun ist der Mann nicht nur pleite und muss Privatinsolvenz anmelden. Er schuldet der deutschen Rentenversicherung gerichtlich festgestellt 600.000 Euro. „Wirtschaftlichen Totalschaden“, nannte es seine Verteidigerin Andrea Kremer. Wie es dazu kam, war Gegenstand einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Neuburg.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sozialkasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis