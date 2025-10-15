Icon Menü
Flammen verschlingen Geräteschuppen in Reichertshofen – über 15.000 Euro Schaden

Reichertshofen/Pfaffenhofen

Vollbrand in Reichertshofen: Eigentümer beim Löschen verletzt – Geräteschuppen brennt komplett nieder

In Reichertshofen steht ein hölzerner Geräteschuppen vollständig in Flammen. Das Feuer greift auf die Hausfassade über, der Eigentümer verletzt sich leicht.
    • |
    • |
    • |
    In Reichertshofen brennt ein Geräteschuppen vollständig nieder. Flammen beschädigen die Fassade des Wohnhauses.
    In Reichertshofen brennt ein Geräteschuppen vollständig nieder. Flammen beschädigen die Fassade des Wohnhauses. Foto: Christoph Reichwein, dpa (Symbolbild)

    Ein hölzerner Geräteschuppen ist am Montagnachmittag in der Hölderlinstraße in Reichertshofen vollständig niedergebrannt. Auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses wurde beschädigt.

    Feuer in Reichertshofen: Eigentümer verletzt – Feuerwehren verhindern Schlimmeres

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Geisenfeld bemerkte eine Nachbarin gegen 14.35 Uhr den Brand. Der Eigentümer versuchte noch, das Feuer selbst zu löschen, und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Mehrere Feuerwehren aus Reichertshofen, Baar und Ebenhausen verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus, konnten den Schuppen jedoch nicht mehr retten. Die Ursache ist bislang unklar.

    Der Schaden wird laut Polizei auf 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Der Hauseigentümer wurde ambulant versorgt und konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. (AZ)

