Vollbrand in Reichertshofen: Eigentümer beim Löschen verletzt – Geräteschuppen brennt komplett nieder

Ein hölzerner Geräteschuppen ist am Montagnachmittag in der Hölderlinstraße in Reichertshofen vollständig niedergebrannt. Auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses wurde beschädigt.

Feuer in Reichertshofen: Eigentümer verletzt – Feuerwehren verhindern Schlimmeres

Nach Angaben der Polizeiinspektion Geisenfeld bemerkte eine Nachbarin gegen 14.35 Uhr den Brand. Der Eigentümer versuchte noch, das Feuer selbst zu löschen, und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Mehrere Feuerwehren aus Reichertshofen, Baar und Ebenhausen verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus, konnten den Schuppen jedoch nicht mehr retten. Die Ursache ist bislang unklar.

Der Schaden wird laut Polizei auf 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Der Hauseigentümer wurde ambulant versorgt und konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. (AZ)