Fliegerfest Burgheim 2025: Himmelsspektakel mit buntem Programm

„Jetzt fehlt nur noch gutes Wetter für ein erfolgreiches Burgheimer Fliegerfest.“ So beschreiben der Vorsitzende Mathias Ullmann und Kassier Peter Schwenk die Vorbereitungen zur wichtigsten Veranstaltung der Luftsportgruppe Burgheim. Das traditionelle Fliegerfest soll am Sonntag, 7. September von 10.30 bis 20 Uhr wieder zu einem Besuchermagnet werden. Vom Würstlbraten bis zum Tandemsprung veranstalten die Vereinsmitglieder ihr Fest wie gewohnt in Eigenregie.

Das Gelände vor den Hallen in Burgheim wird zum Biergarten umfunktioniert

Außerhalb der Start- und Landebahn und den luftigen Höhen ist das Gelände vor den Hallen zum Biergarten umfunktioniert. Auf die jüngsten Besucher wartet natürlich die Hüpfburg. Die Chance auf einen kostenlosen Tandemsprung oder einen Rundflug steckt in den Lostöpfen der Tombola. Ansonsten beherrscht der Luftsport die Szenerie. Für Rundflüge der Besucher stehen mehrere Maschinen zur Verfügung. Für viele Fluggäste ist es besonders interessant, das eigene Haus mal aus der Vogelperspektive zu sehen. Eine der Flugrouten führt zur Donau und den anliegenden Orten, die man ansonsten nie von oben sieht.

Nostalgie spielt beim Burgheimer Fliegerfest seit jeher eine große Rolle. Zu bewundern gibt es einen Bücker Doppeldecker oder eine Klemm 25 Tiefdecker. Der Flieger aus dem Jahr 1938 besteht gänzlich aus Holz und kam aus Finnland nach Burgheim. Der Name Messerschmitt lässt in Luftfahrtkreisen die Herzen ohnehin höher schlagen, beim Burgheimer Fliegerfest ist das Modell 208 dabei. Der Segelflieger „Grunau Baby“ hat sogar noch einen Bezug zu den Gründerjahren der Luftsportgruppe Burgheim. Genau diesen Typ Segelflugzeug bauten die Burgheimer einst selbst und flogen es auch.

Burgheim ist mittlerweile ein echter Anziehungspunkt für Fallschirmspringer

Inzwischen ist die Luftsportgruppe Burgheim zu einem Mekka der Fallschirmspringer geworden. Interessenten können sich dort sogar ausbilden lassen. Beim Fliegerfest zaubern die Könige der Lüfte mit ihren „Matratzen“ Farbtupfer an den Bugheimer Himmel. Wer so einen Himmelsritt selbst erleben möchte, hat bei einem Tandemsprung Gelegenheit dazu. Festgegurtet an einen eigens dafür lizenzierten Tandemmaster, kann der Passagier in luftiger Höhe aus der Absetzmaschine aussteigen und ein unvergessliches Erlebnis genießen. Das alles wird in gewohnter fachkompetenter und humorvoller Manier Rainer Haßfurter moderieren und alle hoffen dabei auf den Wettersegen von ganz oben.