Die Flohmarktsaison in Neuburg steht vor der Tür

Der Frühjahrsputz lässt doch so manche Schätze aus den Untiefen des eigenen Kellers auftauchen, oder? Ab Anfang März können diese wieder zu Geld gemacht werden - und zwar am Flohmarkt. Frühling ist Flohmarktzeit, auch dieses Jahr geht sie bald in Neuburg wieder los.

Flohmarkt am Südpark: Die Saison startet am Sonntag, 9. März, mit dem größten Flohmarkt der Stadt am Südpark. Die Betreiber hoffen auf gutes Wetter, damit die schätzungsweise rund 200 Verkäufer auch tatsächlich ihre Stände aufbauen. Laut Michael Rehm, Veranstalter und Geschäftsführer von „Top-Wachdienst und Objektservice“, besuchen immer mehr Neuburgerinnen und Neuburger den Trödelmarkt. Strebt man an, seine eigenen Schätze zu verkaufen, könne man sich von 5 Uhr bis 6.30 Uhr einen guten Platz sichern, der Stand kostet im Südpark 5,50 Euro pro Meter Verkaufstisch. Bis November findet der Flohmarkt am Südpark monatlich statt. Nach den Schnäppchenjägern, die sich direkt um 7 Uhr auf das Angebot stürzen, erfährt der Flohmarkt zwischen 9.30 und 13 Uhr seine Hochphase. Von Möbeln über Kleidung bis hin zu Videospielen, letztere sehr beliebt, geht am Flohmarkt am Südpark alles über die Verkaufstheke.

Flohmarkt am Südpark sorgt meist für Park-Chaos auf den Flächen im Umfeld

Viele denken beim Flohmarkt am Südpark auch direkt an zugeparkte Plätze und Verkehrschaos. Verkehrsreferent im Stadtrat, Berhard Pfahler (Freie Wähler), frustriert das Thema. Die Autofahrer würden wichtige Zufahrtswege und Zebrastreifen blockieren, teilweise würden Rettungswägen nicht mehr durchkommen. Rehms Firma stellt extra für diese Problematik zwei bis drei Personen nur zur Überwachung und Eindämmung des Verkehrschaos ein, Ordnungsamt und Polizei verteilen mit verstärktem Fokus Strafzettel an Verkehrssünder. Pfahler schlägt dennoch mehr Kontrollen vor, laut ihm sei die „Unvernunft der Autofahrer“ nicht zu 100 Prozent im Zaum zu halten, da der Ansturm einfach viel zu groß sei. Dieses Jahr werden laut Rehm wieder ausgeschilderte Ausweichflächen zur Verfügung stehen, in etwa die Grünfläche neben dem Eternitweg oder auf den Parkplätzen beim Getränkemarkt.

Flohmarkt am Rewe-Parkplatz: Eine Woche später, am Sonntag, 16. März, beginnt an der Grünauer Straße die Saison für Trödler, Händler und Schnäppchenjäger. Aussteller dürfen hier ab 5 Uhr ihre Stände für 6 Euro pro Laufmeter bei Trödelware und 7 Euro pro Laufmeter bei Neuware aufstellen, offizieller Verkaufsstart ist ab 6 Uhr. Bis 14 Uhr darf hier gehandelt werden. Ein Mal monatlich bis Oktober wiederholt sich der Flohmarkt dieses Jahr.

Vintage-Flohmarkt in der Innenstadt: Mit einem ganz anderen Konzept will ein neuer Vintage-Flohmarkt in die Neuburger Innenstadt Trödelbegeisterte locken. Peter Brand vom Vintage-Laden (ehemalige „Bergbauers Weinecke“) organisiert am Sonntagmittag, 18. Mai, ab 13 Uhr den Markt in der Innenstadt. Bis 19 Uhr können hier vom Veranstalter gezielt ausgewählte Händler hochwertige und rare Sammlerstücke anbieten. Von Antiquitäten über Spielzeug bis zu Schallplatten sei hier laut Brand alles dabei, was das Sammlerherz begehrt, wobei letztere dem Vintage-Laden allein zum Verkauf vorbehalten sind. Rund 150 Stände werden von Brand beim „Flohmarkt mit Niveau“ erwartet.