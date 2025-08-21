Der Dichter aus Schönesberg: Franz Degmayr feiert seinen 85. Geburtstag

Was für ein sonniger Tag. Wenn den jemand verdient hat, dann Franz Degmayr. An seinem 85. Geburtstag strahlte das Geburtstagskind aus Schönesberg mit der Sonne um die Wette. Und erwartete seine Gäste, zusammen mit seiner Ehefrau Klara, vor dem Haus an einem schattigen Plätzchen, an dem die Kaffeerunde aufgebaut war. Nicht nur im Dorf kennt man ihn als Mundartdichter.

Angesprochen auf sein Leben geht Franz Degmayr chronologisch vor. Sehr präsent ist ihm noch das Ende des zweiten Weltkrieges. „Eine wirre Zeit war das, als die Amis kamen und wir im Keller schlafen mussten.“ Seine Ehefrau Klara kennt er bereits sehr lange. „Wir waren schon zusammen in der ersten Klasse.“ Verliebt haben sich die beiden, wie konnte es damals anders sein, beim Tanzen. Franz Degmayr erinnert sich noch sehr genau. „Es war der Unsinnige Donnerstag 1960. Ich habe alle Mädels nur einmal auf die Tanzfläche geholt. Bei Klara war das öfter der Fall“, lacht das Geburtstagskind.

Und wird gleich todernst, als ihm sein Sohn, der als Erstklässler im Neuburger Hallenbad bei einem Schulausflug ertrunken ist, in den Sinn kommt. „Das lässt uns nicht los.“ Ein gewaltiger Schicksalsschlag, an den das Ehepaar Degmayr euch heute, nach so vielen Jahrzehnten, immer noch denkt.

Aber an seinem Geburtstag will Franz Degmayr feiern. Und das, obwohl er dieses Mal niemanden eingeladen hat. „Keine Angst, die kommen trotzdem alle“, versichert ihm Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch, der zu den ersten Gratulanten am Nachmittag gehört. Von der Gemeinde gibt es als Geschenk Gutscheine von den örtlichen Geschäften.

Franz Degmayr blickt auf ein ereignisreiches Berufsleben zurück. 1964 übernahm er den Hof seines Vaters. Damals hatte er einen Hof mit Viehhaltung und Anbauflächen. In den Achtzigern allerdings lohnte der Vollerwerb nicht mehr. Franz Degmayr begann, für die Gutsbrauerei Zett zu arbeiten und lernte alles übers Bierbrauen. Als die Brauerei Zett in Ehekirchen das Brauen einstellte, übernahm Franz Degmayr mit einem Lkw die Verteilung. Und als die Brauerei ihre Tore endgültig schloss, wechselte er mit einem Kollegen zur Brauerei Unterbaarer, für die er noch weitere zehn Jahre Lkw fuhr. Vier Töchter und sechs Enkelkinder freuen sich mit dem Vater und dem Opa, dass er seinen 85. Geburtstag gesund feiern kann.