Noch ohne Führerschein: Frau übt Autofahren auf der Autobahn A9

Eine Streife der Polizei hat am Freitagabend gegen 20 Uhr an der Autobahnausfahrt Langenbruck eine 25-Jährige aus Hepberg kontrolliert, die mit ihrem Auto auf der Autobahn in Richtung München unterwegs war. Auf dem Beifahrersitz saß der 43-jährige Halter des Fahrzeugs.

Eine Frau hat auf der Autobahn A9 das Autofahren geübt

Die Frau war den Polizisten wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle konnte sie ihren Führerschein nicht vorzeigen und behauptete vehement, ihn zu Hause vergessen zu haben. Weiterfahren durfte sie trotzdem nicht. Zwei Tage später kamen die beiden auf die Wache der Verkehrspolizei und räumten laut Polizei „reumütig“ ein, dass die Frau zwar bereits die Theorieprüfung bestanden hätte, aber noch keinen Führerschein besitzt.

Sie wollte auf der Autobahn offenbar noch ein wenig üben. Gegen die Fahrerin wurde ein Verfahren wegen „Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ und gegen den Halter zum Ermächtigen dazu eingeleitet. (AZ)