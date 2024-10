Birdland Radio Jazz Festival: Wenn Frauen im Jazz den Ton angeben

Es gibt gleich eine Reihe guter Nachrichten: Seit dem vergangenen Wochenende stehen wieder die Ü-Wagen des Bayerischen Rundfunks in der Amalienstraße, um zum 14. Mal Konzerte für das Birdland Radio Jazz Festival aufzuzeichnen. In Zeiten, da die umstrittene ARD-Rundfunkreform auch dem Jazz an den Kragen will, durchaus etwas Besonderes. Und die Frauen geben zum Auftakt eindeutig den Ton an! Mit Wokeness oder dem krampfhaften Bemühen um Diversität hat das rein gar nichts zu tun, sondern einzig und allein mit der herausragenden Qualität der Protagonistinnen. Denn was die schwedische Posaunistin Karin Hammar und die italienische Pianistin Rita Marcotulli zusammen mit drei bestens aufeinander abgestimmten Männern auf der Bühne des bis auf den letzten Platz besetzten Hofapothekenkellers kredenzen, das verdient allemal das Gütesiegel „Weltklasse“.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BR Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis