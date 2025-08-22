Radtour oder Feuerwehr-Besuch: Hier gibt es noch freie Plätze beim KJR-Ferienprogramm

Wer noch Unterhaltung für die Sommerferien sucht, kann sich an folgenden Aktionen des Kreisjugendrings Neuburg-Schrobenhausen spontan beteiligen:

Gemeinde Langenmosen: Am Samstag, 23. August, findet in Langenmosen die Veranstaltung „Schnupper-Billard“ statt. Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren treffen sich um 14 Uhr im Vereinsheim in der Industriestraße 2. Das Ende der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen des Billardspiels kennen und können diese gleich an den Tischen des Pool Billard Clubs „Hoaße Greim“ ausprobieren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ebenfalls am Samstag können Kinder von 7 bis 13 Jahren bei der Veranstaltung „Schnuppern in der Feuerwehr“ spannende Einblicke in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Langenmosen erhalten. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Feuerwehr Langenmosen, Berg-im-Gauer-Straße 1. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen die Erkundung des Feuerwehrautos sowie verschiedene Aktionen mit Wasser und Gerätschaften. Die Kinder werden gebeten, Badesachen und ein Handtuch mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch sind die Plätze ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Langenmosen vorgesehen.

Gemeinde Weichering: Am Montag, 25. August, können Kinder von 6 bis 10 Jahren bei der Veranstaltung „Rauf aufs Rad – ab zum Spielplatz!“ mit dem Fahrrad einen tollen Ausflug nach Lichtenau unternehmen. Treffpunkt ist um 9 Uhr im Pfarrgarten Weichering. Die Rückkehr ist für 11 Uhr geplant. In Lichtenau erwartet die Kinder ein abwechslungsreicher Spielplatz, auf dem sie klettern, rutschen, spielen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen können. Mitzubringen sind ein Fahrradhelm, Sonnenschutz und ein Getränk. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro. Die Veranstaltung ist ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Weichering vorgesehen. (AZ)